UKRNAFTA планирует увеличить реализацию топлива на 20% в 2026 году

Государственная сеть UKRNAFTA, которая вышла на первое место в Украине по объемам реализации топлива, планирует увеличить проливы на 20% в 2026 году по сравнению с результатами 2025 года. О планах компании и о том, как UKRNAFTA под государственным управлением стала одним из ключевых элементов энергетической устойчивости страны и вместе с другими участниками топливного рынка помогла обеспечить стабильность поставок топлива в периоды наибольших вызовов во время конференции Petroleum Ukraine'26 рассказал коммерческий директор АО "Укрнафта" Владислав Войтенко.

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"Сегодня UKRNAFTA управляет крупнейшей сетью АЗК в Украине – почти 700 автозаправочными комплексами. За последние годы компания увеличила свою долю рынка с 6% в 2022 году до 14% в первом квартале 2026 года. В условиях войны это означает не только развитие бизнеса, но и ответственность за бесперебойное обеспечение топливом населения, бизнеса, критической инфраструктуры и государственных структур", – отметил Владислав Войтенко.

Зимой 2025–2026 годов энергетическая система Украины работала в условиях постоянных российских атак и высокой нагрузки на инфраструктуру. В этот период UKRNAFTA обеспечивала стабильные поставки качественного арктического топлива и поддерживала работу сети АЗК как элементов критической инфраструктуры.

Около 360 АЗК компании работали как пункты несокрушимости, где люди могли зарядить мобильные устройства, воспользоваться интернетом, согреться и приобрести необходимые товары. Для работников критических служб – энергетиков, спасателей, коммунальщиков и полицейских – предоставлялись бесплатные горячие напитки и питание.

Весной 2026 года, после сложного зимнего периода, дополнительным вызовом для мирового топливного рынка стало обострение ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, что повлияло на глобальные логистические цепочки и создало дополнительное давление на рынок нефтепродуктов.

"В ответ на эти вызовы UKRNAFTA продолжила наращивать импорт топлива и укреплять диверсифицированную систему поставок. Всего с января 2025 года по апрель 2026 года компания импортировала 688,3 тысячи тонн нефтепродуктов. Только с декабря 2025 года по февраль 2026 года объем импорта составил 215,9 тысячи тонн", – подчеркнул Владислав Войтенко.

Одним из ключевых факторов устойчивости стала диверсификация источников поставок. Компания импортировала топливо стандарта Евро-5 из Польши, Литвы, США, Румынии, Бельгии, Греции, Швеции, Германии, Финляндии, Саудовской Аравии и Кувейта, что позволило обеспечить стабильность поставок даже в условиях турбулентности на мировых энергетических рынках.

Результатом системной работы стал существенный рост объемов реализации. В апреле 2026 года среднесуточные продажи топлива на один АЗК превысили 6 тысяч литров, что почти вдвое больше по сравнению с январем 2025 года.

Такой рост позволил UKRNAFTA выйти на первое место в Украине по объемам реализации топлива через сеть автозаправочных комплексов.

Этот результат стал возможным благодаря комплексной работе по расширению сети, в частности интеграции автозаправочных комплексов, которые ранее работали под брендом Shell, а также масштабной модернизации действующих АЗК, развитию клиентских сервисов и улучшению уровня обслуживания.

В 2026 году компания планирует увеличить реализацию топлива еще на 20% по сравнению с предыдущим годом, продолжая укреплять свои позиции на украинском топливном рынке и вносить вклад в энергетическую устойчивость государства.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.