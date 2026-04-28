'Укрнафта' исследовала 1211 км² площадей: уточнены геологические модели для эффективного бурения

"Укрнафта" использует результаты 3D сейсморазведки для повышения точности геологических решений и эффективности бурения.

"Общая площадь исследований за последние два года достигает 1211 км²: 582 км² – в 2024 году (включая первую в Украине беспроводную сейсмику) и 629 км² – в 2025 году. Работы выполнены на девяти месторождениях и двух площадях, – отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура. – Полученные данные уже интегрированы в геологические модели и программы бурения. Спасибо команде за системную работу и качественное внедрение современных технологий в геологоразведке".

По результатам завершенных этапов обработки и интерпретации материалов 3D сейсморазведочных исследований на трех месторождениях и одной площади:

- уточнены геологические модели, выделены новые перспективные участки и блоки для бурения новых скважин;

- на основе обновленной геолого-гидродинамической модели на одном из месторождений было скорректировано размещение новых проектных скважин;

- одна из запроектированных скважин уже пробурена и введена в эксплуатацию с высоким дебитом, до конца 2026 года здесь запланировано бурение еще трех скважин, в 2027 году – еще двух;

- на другом месторождении запроектировано бурение поисковой скважины.

Такой подход позволяет принимать решения на основе более точных данных, снижать геологические риски и повышать эффективность инвестиций в добычу.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.