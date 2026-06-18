Украину заваливают дешевыми продуктами из Польши: что происходит на рынке

Украинский рынок сливочного масла оказался в сложной экономической ситуации. К низким закупочным ценам и низкой рентабельности добавилось давление со стороны польских производителей, которые активизировали экспансию в Украину и начали вытеснять местную продукцию.

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Об этом сообщает Инфагро. По данным отраслевых экспертов, удерживать положительный финансовый баланс пока удается лишь тем предприятиям, которые имеют доступ к более дешевому сырью, тогда как производители брендового фасованного масла вынуждены вкладывать значительные средства в агрессивные маркетинговые и акционные кампании, чтобы просто поддержать объемы продаж.

Польские производители масла захватывают полки в Украине

Одним из главных дестабилизирующих факторов для отечественных молочников стало резкое снижение цен на молочную продукцию в Европейском Союзе (ЕС). Это привело к двум негативным последствиям для украинского бизнеса:

из-за дешевой европейской альтернативы экспортные возможности Украины существенно ухудшились – объемы поставок украинского масла за рубеж продолжают стремительно сокращаться;

польские производители масла активизировали экспансию и уже составляют жесткую конкуренцию украинским компаниям не только на международной арене, но и непосредственно внутри страны.

Ситуация на внутреннем рынке

Из-за проблем с экспортом внутренний украинский рынок остается для местных компаний единственной привлекательной площадкой для сбыта. Некоторые производители даже сознательно удерживают продукцию на складах, откладывая продажи в ожидании более выгодной конъюнктуры и роста цен.

Однако реализовать эту стратегию мешает все увеличивающийся импорт фасованного масла из стран ЕС. Благодаря высокой конкурентоспособности и низкой себестоимости европейская продукция уверенно вытесняет украинскую с полок супермаркетов. Более того, импортное масло европейского производства нередко расфасовывается и продается в Украине дешевле отечественных аналогов, даже когда украинские заводы объявляют о собственных скидках и акциях.

Сколько стоит масло в супермаркетах

Согласно результатам собственного мониторинга OBOZ.UA, по состоянию на 18 мая цены на сливочное масло "Яготинское 73%" в супермаркетах начинаются от 114 грн за пачку 180 г. Купить этот продукт в магазинах можно по цене:

"Фора" – 115 , 90 грн;

, АТБ – 116,4 грн;

"Мегамаркет" 119,10 грн;

Varus – 112 грн;

"Сильпо" – 116 грн;

Novus – 114 грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, дешёвый импорт из Евросоюза продолжает наполнять и украинский рынок сыра. В прошлом месяце поставки подскочили на 25%, а в некоторых сегментах иностранная продукция уже занимает около 30% рынка – это вынуждает некоторых отечественных производителей сокращать производство.

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