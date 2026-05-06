Украину "завалило" маслом: какая ситуация на рынке и к чему готовиться

Украинский рынок сливочного масла оказался в настоящих тисках: внешний спрос падает, внутренний рынок перенасыщен, а запасы на складах продолжают расти. В такой ситуации производители уже работают в убыток, а цены на их продукцию могут упасть еще сильнее.

Видео дня

Об этом сообщает Инфагро. Отраслевые эксперты называют перспективы восстановления рынка неопределенными.

Экспорт не спасает, а внутренний рынок не поглощает

Проблемы украинских производителей начались, когда ключевые импортеры сократили закупки масла, переключившись на более дешевые альтернативы. Отдельные рынки еще остаются открытыми, но лишь для небольших объемов и по крайне конкурентным ценам. Давление на экспортные котировки продолжает нарастать.

В то же время оптовые цены внутри страны даже не обеспечивают рентабельности производства. Компании пытаются разгрузить склады через акционные предложения или переориентируются на другую жирную продукцию – но это лишь частичные меры, которые проблему излишков не решают.

Ситуацию дополнительно осложнило предыдущее повышение закупочных цен на молоко – расходы переработчиков выросли именно тогда, когда цены на готовую продукцию пошли вниз.

К чему готовятся производители

В результате объемы производства сливочного масла значительно превышают и экспорт, и внутреннее потребление. Непроданная продукция накапливается на складах, "замораживая" оборотные средства предприятий. И, что еще хуже, впереди традиционный сезон увеличения производства, который еще больше усилит давление.

Тем временем спреды и комбинированные жировые смеси теряют привлекательность как заменители масла – когда цены на масло падают, интерес потребителей к более дешевым альтернативам исчезает сам собой.

Поэтому при отсутствии положительных изменений на внешних рынках производителям придется и в дальнейшем снижать цены – и внутри страны, и на экспорт, предупреждают аналитики. Так что перспективы восстановления рынка пока остаются неопределенными.

Цены на масло в супермаркетах

По данным"Минфин", средняя по состоянию на 6 мая средняя стоимость упаковки сливочного масла "Яготинское 73%" весом 180 г в супермаркетах составляет 116,5 грн. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что цены в супермаркетах стартуют от 111,9 грн, в частности:

"Фора" – 115,9 грн;

Metro – 119,60 грн;

Varus – 111,90 грн;

Auchan – 114,9 грн;

"Сильпо" – 119 грн;

Novus – 115,00 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заметно выросли цены на свинину. Сейчас крупные сети супермаркетов продают, в частности, ошеек в среднем по 324,92 грн/кг, что более чем на 6 грн выше средней цены марта. При этом в экспертных кругах считают, что в ближайшее время цены продолжат расти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!