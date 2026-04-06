Украину рекордно "залили" дизелем: какие страны "заправляют" АЗС

В марте Украина импортировала рекордное количество дизельного топлива с 2021 года. Крупнейшими странами поставщиками дизеля стали Польша, Румыния и Греция.

Об этом сообщили в консалтинговой группе "А-95". Отмечается, что в марте было импортировано 577 тыс. т дизельного топлива – это на 27% больше, чем было в феврале и на 12% – чем в марте-2025.

Ситуация на топливном рынке Украины

Март для импортеров выдался непростым – на рынок давили последствия войны на Ближнем Востоке. Из-за этого заключать контракты было сложно, а иногда и просто невозможно, в результате:

в первые дни месяца отгрузки приостановил один из ключевых поставщиков – польский нефтегазовый гигант ORLEN S.A;

"штормило" румынское и греческое направления: неопределенность, резкие колебания цен и рост премий экспортеров.

На этом фоне Украина активнее развернулась на юг. Если зимой такие поставки проседали из-за низкой морозостойкости топлива, то в марте они резко пошли вверх. Доля "южного" направления выросла до 48% против 27% в феврале – это 276 тыс. т, или в 2,3 раза больше. В то же время западное направление потеряло долю: с 73% до 52%, а в объемах – минус 9% (304 тыс. т).

Несмотря на короткую паузу на старте месяца, поставки из Польши в целом остались сильными – 244 тыс. т, что немного больше, чем в феврале (+4%), и значительно больше, чем год назад (+51%). В то же время сам ORLEN просел на 22% (до 81 тыс. т), но рынок быстро подхватил эти объемы – их заместили поставки с терминала в Дембогуже, которые подскочили на 81% (63,3 тыс. т).

Среди других направлений тоже есть движение. Греция нарастила отгрузки на 36% (до 119,3 тыс. т). Но Румыния ее обогнали, выйдя на второе место: оттуда импорт вырос в 3,6 раза и достиг 154 тыс. т – это максимум за последние полгода.

"Несмотря на невиданную турбулентность на глобальном рынке из-за войны в Иране украинские трейдеры увеличили поставки и создали неплохой переходящий остаток на апрель. Есть все основания полагать, что апрель будет также достаточно напряженным, ведь в Европе мало свободных ресурсов, а рекордно высокие цены и условия контрактирования требуют вдвое большего объема оборотных средств, что может стать существенным ограничением для импортеров", — заявили в Консалтинговой группе "А-95".

Бензин по 100 грн за литр – новая реальность?

Топливный эксперт Сергей Куюн объяснил медиа, что Украина полностью зависит от импорта готового топлива, поскольку не имеет собственных мощностей для переработки нефти. Поэтому внутренний рынок ориентируется на европейские котировки, где наибольший ажиотаж сейчас наблюдается именно вокруг дизеля.

с начала полномасштабной войны в Европе стоимость дизельного топлива выросла вдвое. Если в конце февраля дизель стоил 750 долларов за тонну, то сейчас стоимость преодолела исторический рубеж в 1500 долларов.

А, согласно новым прайсам европейских заводов, закупочная оптовая стоимость топлива на границе с Украиной уже составляет 92 гривны за литр. "Если мы добавим туда 2 гривны транспортировки и хотя бы 3 гривны минимального заработка заправочной станции, то вот 100 гривен на литре мы уже имеем", – объяснил Куюн, прогнозируя, что такой ценник украинские водители увидят на табло АЗС в течение нескольких недель.

Как сообщал OBOZ.UA, аналогичный прогноз дал и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. На цены на топливо влияют конфликт на Ближнем Востоке и ограничение транзита через Ормузский пролив.

