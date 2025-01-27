Украинцы существенно нарастили покупки подержанных автомобилей: сколько стоит самая популярная модель на бензине

Жители Украины ощутимо нарастили покупки подержанных автомобилей с бензиновыми двигателями. В 2024 году таких машин было приобретено более 105,3 тыс. штук, что на 9% больше, чем в 2023-м. Самой популярной же стала модель VOLKSWAGEN Golf – таких авто купили 7 219 единиц. В Украине такую можно купить как за 2 500, так и за 35 000 долларов.

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О росте продаж сообщает Укравтопром. Отмечается: увеличилась доля авто на бензине и в общих продажах подержанных легковушек. Если в 2023 года они охватывали 45% рынка новых авто, то сейчас – 47%.

В целом же, отмечается, среди новых моделей самой популярной стала VOLKSWAGEN Golf – таких авто купили 7 219 единиц. В топ-5 также вошли:

AUDI Q5 – 4 578 авто;

VOLKSWAGEN Tiguan – 4 414 авто;

NISSAN Rogue – 4 042 авто;

RENAULT Megane – 3 922 авто.

Сколько стоит самое популярные среди украинцев б/у авто

В Украине же стоимость самого популярного б/у авто – VOLKSWAGEN Golf – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и пр. Так:

авто 2005 г.в., по данным auto.ria можно купить за 5 790 долларов;

побывавшую в ДТП машину 2007 г.в. – за 2 500 долларов;

авто 2019 г.в. с 21 тыс. км пробега продают по 35 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, жители Украины незначительно снизили покупки новых автомобилей с бензиновыми двигателями. В 2024 году таких машин было приобретено более 27,9 тыс. штук, что на 24% меньше, чем в 2023-м.

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