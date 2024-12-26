Украинцы стали реже снимать наличные: аналитики объяснили причину

Украинцы с каждым годом все реже используют банковские карты для снятия наличных денег. С января по октябрь 2024 года доля таких операций составляла лишь 5,52%, что в 2,5 раза меньше, чем в 2020-м. В то же время растет количество операций, осуществляемых с помощью NFC-гаджетов.

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Об этом свидетельствуют данные исследования Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс". Анализ показал, что по состоянию на начало октября в Украине было выдано 122 млн банковских карт, но активных из них только 54 млн (столько использовались хотя бы один раз).

С начала года количество карт выросло на 6%. Рейтинг банков по судьбе действующих карт выглядит так:

ПриватБанк – 42,69%;

Универсал Банк – 17,04%;

Сбербанк – 13,95%.

Кроме того, по состоянию на конец сентября в Украине действует 15 763 банкомата, 13 276 программно-технических комплексов самообслуживания и 512 918 платежных терминалов. С начала года количество терминалов выросло на 9%, а больше всего их в Киеве (17,8% от всего количества устройств в стране). Более 80% всех банкоматов принадлежат трем банкам: ПриватБанку, Сбербанку и Райффайзен Банку.

За первые 9 месяцев года было совершено 6,4 млрд карточных операций (на 7,72% больше, чем за аналогичный период в прошлом году) на общую сумму 4791,3 млрд грн (на 4,45 больше). Впрочем, безналичные операции составили 64,81% от общего денежного объема операций и 94,5% от общего количества операций (на 1% больше, чем в прошлом году).

За рубежом с помощью карт украинских банков было совершено 252,2 млн операций на общую сумму 257,1 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2023 количество таких операций выросло на 2,19%, но их денежный объем уменьшился на 6,95%. Чаще всего украинские банковские карты за рубежом использовались для расчетов с использованием платежных терминалов (77,17% общего денежного объема операций).

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что из-за отключения электроэнергии украинские банкоматы могут списывать деньги с карты, но не выдавать их. На эту проблему пожаловалась одна из клиенток Государственного ПриватБанка. Что ему ответили, читайте в материале на нашем сайте.

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