Украинцы стали больше покупать бензина: будет ли дефицит из-за обстрелов

Несмотря на российские атаки на энергосистему Украины, проблем с горючим на внутреннем рынке не будет. Украине есть, где брать горючее, даже несмотря на заметный рост спроста (более чем на 10%) по итогам марта-2024.

Об этом, как сообщает "24 Канал", заявил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн. По его словам, у Украины есть большой потенциал для увеличения поставок горючего.

"Нам есть, на чем его привезти фактически в любом количестве. Думаю, даже вдвое больше, чем сколько мы сейчас потребляем", – утверждает Куюн.

По поводу цен он прогнозы давать не стал, но отметил, что стоимость для потребителей будет зависеть от цен на нефть и бензин в мире. "Запас горючего, я думаю, что все еще с 2022 года держат так или иначе. Оперативных проблем со снабжением не прогнозирую. Думаю, что их не будет", – подчеркнул Сергей Куюн.

Согласно данным "НафтоРинка", в марте продажи горючего (бензина, дизельного горючего и сжиженного газа) на АЗС выросли на 10,7% по сравнению с февралем и достигли 658,7 млн л. Общая стоимость проданного горючего в марте 2024 г. составила 30 7 млрд грн.

Самый существенный прирост произошел в Киевской области, где объем продаж горючего увеличился на 12,4%. В общей сложности около половины общего количества проданного горючего пришлось на шесть регионов: Киевщина и г. Киев, а также Днепропетровская, Львовская, Одесская и Харьковская области. На долю данных регионов приходится почти половина общего объема реализации в Украине.

Ранее OBOZ.UA уже писал про неожиданный рост цен на автомобильное горючее в Украине в марте, что в среднем составило 2,5 гривны за литр. Однако благодаря этому рынок оказался перенасыщен топливом, а низкий спрос сделал дальнейшее повышение цен весной-2024 маловероятным.

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