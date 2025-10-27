Украинцы стабильно переводят авто на газ: на какие машины ставят ГБО и сколько можно сэкономить

Рынок установки газобаллонного оборудования (ГБО) в Украине демонстрирует стабильную, хотя и невысокую активность, удерживаясь на уровне 1000-1200 установок ежемесячно с весны 2025 года. ГБО в основном ставят на крупные авто, завезенные из-за границы, для которых переход на газ является почти единственным способом сбалансировать высокий расход топлива с приемлемым бюджетом.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка. Аналитики отмечают: ключевым фактором, поддерживающим этот спрос, являются цены на топливо: с начала года цена на автогаз постепенно снижалась, а на бензин, наоборот, росла.

Рейтинг моделей авто в целом отражает именно эту ориентацию на экономический "тюнинг" семейных авто и внедорожников с целью компенсации высокого расхода топлива. "Особенно выделяются американские автомобили, такие как Jeep и Ford, что свидетельствует об активной конверсии импортируемых машин, которые часто имеют двигатели немалого объема, где экономия от ГБО является максимальной", – отмечают аналитики.

Этот сегмент представлен целым списком: Nissan Rogue, Jeep Cherokee, Mitsubishi Outlander, Toyota Camry и Dodge Journey. Наряду с ними в топе удерживаются и универсальные бестселлеры: Skoda Octavia, Hyundai Tucson и Toyota RAV4.

Газ или бензин: что выгоднее

По данным "Все АЗС", по состоянию на 27 октября в Киевской области 1 литр бензина А-95 стоит в среднем 57,24 грн, а 1 литр автогаза – 33,99 грн. Если считать, что при расходе 10 л бензина на 100 км расход газа для того же авто составляет около 12 л:

поездка на бензине будет стоить 572,4 грн;

на газе – 407,88 грн, то есть примерно в 1,4 раза дешевле.

Впрочем, при переводе автомобиля на газ стоит помнить, что сама газовая установка тоже стоит денег. То есть, чтобы получить выгоду, сначала придется вложиться в установку оборудования:

ГБО 2 поколения для 4-цилиндровых моторов стоит от 8 тыс. грн;

оборудование 4 поколения – 12-26 тыс. грн в зависимости от марки;

в зависимости от марки; премиум-решения для мощных многоцилиндровых авто – 30-40 тыс. грн;

дополнительные обязательное расходы: сертификация – около 3 тыс. грн, перерегистрация в сервисном центре МВД – 900 грн.

То есть в основном стоимость перевода авто на газ составляет минимум 12 тыс. грн плюс регистрация, то есть около 16 тыс. грн. То есть при экономии 164,52 грн на каждых 100 км нужно проехать 9725 км, пока ГБО окупится. В Украине средний пробег активно использующихся авто в год составляет около 20 тыс. км, а потому можно предположить, что у активного водителя установка может окупиться за полгода.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нацбанке ожидают подорожания топлива в Украине, причем уже до конца 2025 года. Впрочем, прогнозируют, что рост не будет резким, а потому существенного изменения цен на АЗС, в т.ч. на бензин, скорее всего, удастся избежать.

