Украинцы снова занимают деньги у банков: в НБУ заметили оживление кредитования

В Украине впервые за последний год оживилось кредитование, как бизнеса, так физлиц. При этом уменьшается количество так называемых неработающих (или "плохих") кредитов – тем, по которым не осуществляются платежи и нет реструктуризации.

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Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ). Отмечается, что:

объемы чистого розничного гривневого кредитного портфеля (займи физлиц) выросли впервые с начала полномасштабного вторжения – на 4,5% – прежде всего в результате возобновления карточного кредитования;

выросли объемы ипотечного кредитования – на 2,7% благодаря выдаче займов по программе єОселя;

гривневый корпоративный кредитный портфель весной еще сокращался, но уже в июне вырос впервые за последние 12 месяцев;

доля неработающих кредитов физическим лицам во втором квартале впервые с начала введения военного положения снизилась на 2 процентных пункта, том числе за счет их списания.;

банки получили почти такую же прибыль, как и в предыдущем квартале, – 34 млрд грн (это обусловлено стабильным ростом чистого процентного дохода, прежде всего от высоколиквидных активов, и почти нулевым резервированием).

"Банки оживляют кредитование, а это является важным свидетельством восстановления экономики. Уменьшение портфеля бизнес-кредитов в системе приостановилось, а объем розничных кредитов даже возрос – как благодаря государственной программе єОселя, так и за счет собственных кредитных программ банков. О постоянном тренде говорить рано, но ожидания экономических агентов и потребительские настроения населения улучшаются", – объяснила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируют кардинально изменить правила выдачи микрокредитов, т.н. денег до зарплаты, в частности ограничив процентные ставки по ним. Пока же финкомпании, которые выдают "быстрые кредиты", зачастую не проверяют платежеспособность заемщиков, а уровень процентной ставки по займу оказывается неподъемным для клиентов.

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