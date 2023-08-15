Правила быстрых кредитов кардинально изменятся: ставки ограничат, а украинцам придется пройти проверку

В Украине планируют кардинально изменить правила выдачи микрокредитов, т.н. денег до зарплаты, в частности ограничив процентные ставки по ним. Пока же финкомпании, которые выдают "быстрые кредиты", зачастую не проверяют платежеспособность заемщиков, а уровень процентной ставки по займу оказывается неподъемным для клиентов.

Видео дня

Новые правила прописаны в законопроекте № 9422, который зарегистрирован в Верховной Раде, но еще не дошел до рассмотрения в сессионном зале. Об основных предложениях рассказал глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный.

"Национальный банк пытается сделать рынок потребительского кредитования, так называемые быстрые кредиты, более ориентированными на потребителя, более защищенными для потребителя, более конкурентными. Таким, что учитывал бы не только возможность финансовым компаниям заработать (а эти заработки действительно впечатляют, 1500-1800% годовых) а чтобы это была честная и справедливая ставка. Да, на "быстрые деньги", да, на доступные. Но все же таким, чтобы она не превращала ссуду в финансовое рабство и социальное убийство", – объяснил Пышный.

По его словам, такие выводы НБУ сделал, основываясь на тысячах обращений от граждан. Чаще всего такая политика финкомпаний приводит к человеческими трагедиями, подчеркнул Пышный.

Поэтому НБУ и внес на рассмотрение парламента законопроект о новых правилах микрокредитования. В целом документ позволит:

ограничить максимальный уровень ставки по "быстрым кредитам" до 1% в день (на переходный период – до 2,5%);

обеспечить прозрачное информирование заемщиков об условиях кредитования и проверку их платежеспособности ;

; оперативно принимать решения НБУ по компаниям, которые используют недобросовестную практику в своей работе.

"В настоящее время документ одобрен Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и передан на рассмотрение народных депутатов. Национальный банк надеется на его одобрение в ближайшее время", – резюмировал Пышный.

Как писал OBOZREVATEL, ранее банкир дал украинцам советы, как взять кредит и не попасть в долговую кабалу. Заемщикам следует принимать взвешенные решения еще на этапе оформления займов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!