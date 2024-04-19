Украинцы скупают подержанные автомобили из США: топ-5 популярных моделей

В течение первого квартала 2024 года украинский автопарк пополнился на 9,9 тысячи легковушек изготовленных в США. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году спрос увеличился на 90%. Самыми популярными среди покупателей были автомобили трех производителей, таких как Tesla, Volkswagen и Ford.

Об этом сообщил Укравтопром. Это количество составляет 18% от общего количества впервые зарегистрированных подержанных автомобилей в период с января по март.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на легковушки США с пробегом увеличился на 90%: наибольшая доля из этого количества авто (47%) приходится на машины с бензиновыми двигателями.

В то время как треть состоит из электромобилей. Гибридные и автомобили с газобаллонным оборудованием занимают по 7% рынка каждый, тогда как остальные сегменты (6%) приходится на дизельные автомобили.

Топ-5 самых популярных подержанных автомобилей из США

Средний возраст "американцев" с пополнившим украинский автопарк пробегом составляет 6,2 года. Лидерами среди покупателей в феврале стали следующие производители авто:

Tesla Model 3 – 1118 единиц;

Tesla Model Y – 796 единиц;

Volkswagen Passat – 635 единиц;

Ford Escape – 633 единицы;

Jeep Cherokee – 608 единиц.

Какие авто из-за границы украинцы предпочитают

За март месяц украинский автопарк пополнился более чем 21 тысячей подержанных легковых автомобилей, импортируемых из-за границы. По сравнению с мартом 2023 года количество регистраций таких авто выросло почти в полтора раза.

С начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тысячи легковых автомобилей, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее употребительными моделями стали:

Volkswagen Golf – 1146 ед.;

Renault Megane – 969 ед;

Skoda Octavia – 763 ед;

Volkswagen Passat – 653 ед.;

Nissan Leaf – 546 ед.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на внутреннем рынке в течение марта украинцы заключили 86,4 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей. Это на 7,3% больше по сравнению с мартом 2023 года, но на 0,7% меньше, чем в феврале-2024 году.

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