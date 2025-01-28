Украинцы потратили миллиарды гривен на новые авто: сколько стоит самая популярная модель

За весь 2024 год украинцы накупили новых автомобилей на 125 млрд грн (+18% по сравнению с прошлым годом). Больше всего жители Украины потратили на бренд Toyota. Однако среди конкретных моделей по количеству купленных авто самым популярным оказался Renault Duster. Его стоимость стартует от 772 тыс. грн.

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Об этом свидетельствуют данные исследований, проведенных ассоциацией "Укравтопром" по количеству новых автомобилей и расходам украинцев на них. Отмечается, что в целом за 2024 год украинский автопарк пополнили 69,6 тыс. новых легковушек.

Около половины потраченной на новые машины суммы в 125 млрд грн пришлось всего на 5 марок авто. Ими стали:

Toyota – за новые авто ее производства украинцы заплатили 18,3 млрд грн;

BMW – на новые машины бренда потратили 16 млрд грн;

Mercedes-Benz – автомобили этой марки стоили украинцам 9,7 млрд грн;

Volkswagen – на его модели украинцы потратили 9,2 млрд грн;

Renault – новые авто бренда обошлись в 6,4 млрд грн.

Несмотря на последнюю позицию в топ-5 марок именно Renault получил первенство по количеству купленных автомобилей одной марки "Бестселлером года на украинском рынке новых легковушек стал компактный кроссовер Renault Duster – 6826 автомобилей этой модели в 2024 году пополнили отечественный автопарк", – подсчитали аналитики.

По данным renault.ua, стоимость этого самого популярного среди украинцев нового авто варьируется в зависимости от комплектации и версии машины. Согласно прайcу, самая низкая цена на версии Life и Zen составляет 771 900 грн. Самая высокая – 893 900 грн.

А вот новые версии Duster – Authentic, Evolution и Techno обойдутся уже дороже. Их стоимость стартует с 929 900 грн, а самый дорогой вариант будет стоит более миллиона гривен – 1 110 900 грн.

К слову, аналитики также узнали, какие цвета авто выбирали украинцы в 2024 году. Оказалось, что более 35% новых легковушек – белого цвета, а еще почти треть – серого. И больше всего среди серых авто было именно Renault Duster.

Автомобили черного цвета выбрали 15% покупателей. На авто в синем цвете свой выбор остановили 7%, на зеленом – 3%.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцам вернули услугу перерегистрации авто через приложение Дія, которая не работала больше месяца из-за масштабной российской кибератаки. Несколько кликов в приложении позволяют оформить сделку, получить новый техпаспорт и даже заказать уникальные номера.

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