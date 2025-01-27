Украинцы смогут избежать очередей на переоформление авто: важная услуга снова доступна в Дії

Украинцам после масштабной кибератаки вернули услугу перерегистрации авто через приложение Дія. Несколько кликов в приложении позволяют оформить сделку, получить новый техпаспорт и заказать даже уникальные номера серии DI.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Эта услуга позволяет производить операции быстро, без очередей в сервисных центрах и с минимумом хлопот.

По данным Министерства внутренних дел, только за первый день возобновления работы реестров было оформлено более 4 тысяч транспортных средств. Главное преимущество регистрации авто через Дію – простота и удобство. Все, что нужно – это несколько минут в приложении:

назначьте встречу с покупателем или продавцом в удобном месте и времени;

внесите данные о сделке в приложение;

произведите оплату и обменяйтесь ключами и документами.

Новый техпаспорт подтянется в ваше действие сразу после завершения операции, а пластиковый документ вместе с новыми номерами можно получить по почте. Федоров также подчеркнул несколько эксклюзивных преимуществ, а именно:

проверка автомобиля: Дія автоматически проверяет транспортное средство на обременение, арест или поиск. В случае выявления проблем сервис не позволит завершить сделку, обеспечивая безопасность покупателя;

Дія автоматически проверяет транспортное средство на обременение, арест или поиск. В случае выявления проблем сервис не позволит завершить сделку, обеспечивая безопасность покупателя; эксклюзивные номера серии DI: только при покупке авто через действие можно заказать уникальные номера из этой серии;

только при покупке авто через действие можно заказать уникальные номера из этой серии; минимизация очередей: благодаря онлайн-процедуре больше не нужно тратить время на посещение сервисных центров или пользоваться услугами посредников.

Украинцы быстро оценили преимущества этого способа: после возобновления реестров спрос на услугу резко возрос. Из-за отложенного спроса только за декабрь и январь образовалось около 70 тысяч заявлений, ожидающих обработки. Перерегистрация через действие позволяет избежать офлайн-очередей и сэкономить время, что особенно актуально из-за высокого спроса в сервисных центрах.

Что делать, если возникли задержки

планируйте операцию заранее: учитывая погрузку, лучше подготовить все документы и согласовать встречу с продавцом или покупателем;

учитывая погрузку, лучше подготовить все документы и согласовать встречу с продавцом или покупателем; следуйте инструкциям: в приложении Дія есть подробное руководство, которое поможет быстро оформить сделку;

в приложении Дія есть подробное руководство, которое поможет быстро оформить сделку; дождитесь спада нагрузки: обычно после первых дней ажиотажа спрос снижается и процедура проходит быстрее.

Разработчики Дії обещают, что в 2025 году в приложении появятся новые сервисы для автомобилистов. Это сделает пользование транспортными средствами еще более удобным и безопасным.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине теперь можно снимать транспортные средства с учета, если они временно не используются, что позволяет заключать договоры страхования на более короткие сроки – от 15 дней до пяти месяцев. Кроме того, водители могут выбирать оператора почтовой связи для доставки документов вместо обязательного сотрудничества с "Укрпочтой".

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