В Monobank произошел массовый сбой: украинцы не могли перевести деньги и оплатить счета

Дарина Герцева
Рынки и компании
В Monobank произошел масштабный сбой, пользователи массово жаловались, что приложение зависает, а переводы, донаты и оплаты не проходят. Из-за проблем с работой сервиса многие финансовые операции временно стали недоступными. Однако, в банке довольно оперативно устранили неполадки.

О возобновлении работы сообщил соучредитель банка Олег Гороховский. "Поднялись. Извините, пожалуйста – кот разлил кофе на клаву сисадмина", – говорится в сообщении.

Ранее он отмечал, что произошел технический сбой и банк оперативно устраняет проблемы. Согласно сообщениям, для этого понадобилось около 20 минут.

Как стало тогда известно из жалоб пользователей, больше всего проблем возникало именно с денежными переводами. Люди не могли перевести средства с карты на карту, оплатить счета или провести обычные банковские операции.

Некоторые клиенты отмечали, что после нажатия кнопки перевода приложение просто зависало, другие просто не видели результата. Отдельно жаловались и на проблемы с пополнением банок и донатами. Из-за сбоя многие не могли поддержать волонтерские сборы или быстро перевести средства на важные нужды.

Также поступали сообщения о трудностях с оплатой товаров и услуг, а в некоторых случаях даже с просмотром баланса карты. Подобные проблемы могут возникать из-за технических обновлений, перегрузки серверов, проблем с процессингом платежей или внешних технических факторов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, НБУ проводит проверку инцидента с видео верификацией в Monobank и анализирует предоставленные банком документы, при этом сообщив, что информацию о результатах экспертизы по российскому флагу только приняли во внимание и еще будут исследовать. Окончательное решение может быть принято в течение до шести месяцев.

