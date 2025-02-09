Украинцы могут разбогатеть на старых 10 копейках: какие монеты стоят 10 тысяч гривен

Украинская монета в 10 копеек продается за 10 000 грн. Такая цена обусловлена несколькими особенностями, отличающими ее от остальных находящихся в обращении монет.

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Объявление размещено на специализированном ресурсе Violity. Как сообщает ее владелец, монета была изготовлена в 2004 году из латуни.

При этом на фото видно, что у нее есть определенные дефекты в виде пятен и неглубоких царапин как на аверсе, так и на реверсе, а группа монеты несколько стерта. В то же время, автор утверждает, что не проводил реставрацию монеты.

Что такое 2БАм?

Как известно, штемпели для чеканки монет время от времени меняются, из-за чего детали на монетах одного и того же номинала могут отличаться. Согласно данным сайта " Монетки-ягодки ", разновидность 2БАм имеет следующие особенности:

четвертое зерно третьего колоса разомкнуто.

четвертое зерно четвертого колоса касается листа.

в гроздье №2 нижняя ягода маленькая.

Узнать 2БАм можно за нижней маленькой ягодой в гроздье №2. В хорошем состоянии цена 10 копеек 1992 г. 2БАм может доходить до 6000 грн. Если монета со следами от обращения, то стоимость будет ниже.

Также редки могут быть монеты и другого номинала. Например, на аукционе была продана украинская монета 1 грн за 49 000 грн – коллекционеры сделали 96 ставок, что свидетельствует об огромном интересе к такой монете. Это объясняется ее редкостью, поскольку это разновидность 1.1ААч.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что кроме монет, на сайтах объявлений украинцы активно продают и непривычные долларовые купюры. К примеру, 100-долларовые банкноты "со звездочкой". Чаще их стоимость таких не слишком превышает номинал – их предлагают за 4500-5000 грн при обменной стоимости около 4200 грн по текущему курсу. Однако встречаются и более дорогие экземпляры – за 10 тыс. грн и больше.

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