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Украинцы могут разбогатеть на старых 10 копейках: какие монеты стоят 10 тысяч гривен

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
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Монету номиналом в 10 копеек выставили на продажу за 10 тысяч гривен

Украинская монета в 10 копеек продается за 10 000 грн. Такая цена обусловлена несколькими особенностями, отличающими ее от остальных находящихся в обращении монет.

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Объявление размещено на специализированном ресурсе Violity. Как сообщает ее владелец, монета была изготовлена в 2004 году из латуни.

Реверс монеты
Аверс монеты
Гурт монеты.

При этом на фото видно, что у нее есть определенные дефекты в виде пятен и неглубоких царапин как на аверсе, так и на реверсе, а группа монеты несколько стерта. В то же время, автор утверждает, что не проводил реставрацию монеты.

Что такое 2БАм?

Как известно, штемпели для чеканки монет время от времени меняются, из-за чего детали на монетах одного и того же номинала могут отличаться. Согласно данным сайта " Монетки-ягодки ", разновидность 2БАм имеет следующие особенности:

  • четвертое зерно третьего колоса разомкнуто.
  • четвертое зерно четвертого колоса касается листа.
  • в гроздье №2 нижняя ягода маленькая.

Узнать 2БАм можно за нижней маленькой ягодой в гроздье №2. В хорошем состоянии цена 10 копеек 1992 г. 2БАм может доходить до 6000 грн. Если монета со следами от обращения, то стоимость будет ниже.

Характеристика монети 10 копеек 2БАм

Также редки могут быть монеты и другого номинала. Например, на аукционе была продана украинская монета 1 грн за 49 000 грн – коллекционеры сделали 96 ставок, что свидетельствует об огромном интересе к такой монете. Это объясняется ее редкостью, поскольку это разновидность 1.1ААч.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что кроме монет, на сайтах объявлений украинцы активно продают и непривычные долларовые купюры. К примеру, 100-долларовые банкноты "со звездочкой". Чаще их стоимость таких не слишком превышает номинал – их предлагают за 4500-5000 грн при обменной стоимости около 4200 грн по текущему курсу. Однако встречаются и более дорогие экземпляры – за 10 тыс. грн и больше.

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