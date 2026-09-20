Украинцы могут приобретать жилье с первоначальным взносом от 10 %: сколько придется откладывать на первый платеж

В Украине молодые заемщики в возрасте от 18 до 25 лет включительно могут приобрести жилье по программе єОселя с первоначальным взносом в 10%, тогда как для большинства других участников программы он составляет 20%. По приведенным данным, дороже всего накопить на стартовый взнос во Львове, Ужгороде и Виннице – от 602 до 636 тысяч гривен, а наименьшие суммы требуются в Запорожье, Николаеве и Сумах.

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Об условиях государственной программы говорится на портале Дія, а профильное агентство по поиску недвижимости проанализировало, сколько украинцам придется заплатить в качестве первого взноса. При этом необходимая сумма зависит от стоимости выбранного жилья, города покупки и других условий кредитования.

Кто может внести всего 10% по программе

В сентябре 2026 года возможность внести первоначальный взнос в размере 10% предусмотрена для заемщиков в возрасте от 18 до 25 лет включительно. Молодые люди, соответствующие возрастному критерию, могут приступить к приобретению жилья с меньшей суммой собственных средств. При этом остальные требования программы остаются в силе, в частности, банк будет оценивать:

возраст заемщика;

официальные доходы;

платежеспособность;

соответствие условиям государственной программы;

наличие или отсутствие жилья в собственности;

соответствие выбранной недвижимости установленным критериям.

Таким образом, сниженный первоначальный взнос не означает автоматического получения ипотеки. Заемщику необходимо пройти процедуру проверки и получить положительное решение банка. Для украинцев старше 25 лет минимальный первоначальный взнос по указанным условиям программы составляет 20%.

Разница между 10% и 20% может быть существенной, особенно если речь идет о покупке квартиры в крупном городе. Например, при стоимости жилья 2 миллиона гривен первоначальный взнос в размере 10% составит 200 тысяч гривен, а при ставке 20% — уже 400 тысяч.

Стоимость жилья Первоначальный взнос 10% Взнос 20% 1 млн грн 100 тыс. грн 200 тыс. грн 2 млн грн 200 тыс. грн 400 тыс. грн 3 млн грн 300 тыс. грн 600 тыс. грн 4 млн грн 400 тыс. грн 800 тыс. грн

Важно также понимать, что меньший первоначальный взнос означает большую сумму кредита при одинаковой стоимости жилья. Соответственно, окончательный размер ежемесячного платежа будет зависеть от суммы кредита, срока кредитования, процентной ставки и других условий договора.

Какие процентные ставки действуют в рамках программы єОселя

Размер процентной ставки по государственной ипотечной программе зависит от категории, к которой относится заемщик. Для отдельных категорий граждан предусмотрено кредитование по ставке 3% годовых в течение первых 10 лет.

После этого ставка повышается до 6% в соответствии с условиями программы. К таким категориям относятся:

военнослужащие;

медицинские работники;

педагоги;

учёные.

Другие граждане, соответствующие требованиям программы, могут получить ипотеку по ставке 7% на первые 10 лет с последующим повышением до 10%.

Снижение первоначального взноса позволяет приобрести жилье с меньшей суммой собственных сбережений на старте. Однако при одинаковой цене недвижимости заемщик с взносом 10% берет в банке больше средств, чем человек, внесший 20%, например:

стоимость квартиры — 2 млн грн;

первый взнос 10% — 200 тысяч грн;

сумма кредита — 1,8 млн грн.

При первоначальном взносе в размере 20% собственные средства составляют 400 тысяч гривен, а сумма кредита — 1,6 млн гривен. Разница в сумме кредита составляет 200 тысяч гривен. Точное влияние на ежемесячный платеж будет зависеть от срока кредитования и условий банка.

Какие требования предъявляются к заемщикам

Программа предусматривает определенные критерии для людей, желающих воспользоваться льготной ипотекой. Согласно указанным условиям, возраст заемщика должен составлять от 18 лет на момент оформления кредита до 70 лет на момент его полного погашения.

Помимо возраста, учитывается наличие достаточного официального дохода, позволяющего выплачивать ежемесячные платежи. Банк оценивает финансовые возможности заявителя перед принятием решения о кредитовании. Отдельные требования касаются жилья, которое уже находится в собственности заемщика или его семьи. Условия программы предусматривают ограничения по площади имеющейся недвижимости.

В приведенном описании указан норматив: до 52,5 квадратных метра на одного человека и дополнительно 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи. В то же время применение конкретных критериев зависит от действующих правил программы и обстоятельств заявителя.

Государственная программа предусматривает требования не только к заемщикам, но и к недвижимости, которую планируется приобрести. Для квартиры указаны следующие параметры:

нормативная площадь для одного человека – до 52,5 квадратных метра;

для двух или трех человек — до 73,5 квадратных метра;

максимальная площадь квартиры — 115,5 квадратных метра.

В то же время эти цифры необходимо рассматривать в контексте конкретных требований программы и условий кредитования. Допустимая площадь может зависеть от количества членов семьи и других критериев. Для частных домов в приведенных данных указаны следующие показатели:

для одного человека – от 62,5 квадратных метра;

для двух или трёх человек — от 83,5 квадратных метра;

максимальная площадь — 125 квадратных метров.

Сколько нужно накопить на первоначальный взнос в разных городах

Размер первоначального взноса зависит от стоимости квартиры. Поэтому в разных городах Украины суммы, необходимые для оформления ипотеки, могут существенно различаться. По данным ЛУН, медианный первоначальный взнос за самую дешёвую однокомнатную квартиру, соответствующую критериям в разных городах, составляет от 165 тысяч до 636 тысяч гривен.

Город Первоначальный взнос Львов 636 тыс. грн Ужгород 633 тыс. грн Винница 602 тыс. грн Ровно 520 тыс. грн Тернополь 467 тыс. грн

Речь идет о медианных показателях для самой дешевой однокомнатной квартиры, подпадающей под критерии программы, по данным приведенного исследования. Для сравнения: медианная стоимость соответствующего жилья во Львове и Ужгороде составляет около 3,2 миллиона гривен, а в Виннице — примерно 3 миллиона гривен.

В столице, по данным ЛУН, медианный первоначальный взнос за самую дешевую однокомнатную квартиру, соответствующую критериям, составляет около 386 тысяч гривен. Медианная стоимость такого жилья — примерно 1,9 миллиона гривен.

В расчетах ежемесячный платеж в Киеве оценивается примерно в 12 тысяч гривен, что составляет около 32% средней заработной платы, приведенной в исследовании. В то же время при оценке собственных финансовых возможностей не стоит ориентироваться исключительно на среднюю зарплату.

В каких городах самый низкий порог входа в программу

Город Первый взнос Запорожье 165 тыс. грн Николаев 182 тыс. грн Сумы 216 тыс. грн Харьков 230 тыс. грн Чернигов 285 тыс. грн

В Запорожье медианная стоимость квартиры составляет около 825 тысяч гривен. Согласно приведенным расчетам, ежемесячный платеж по программе оценивается примерно в 5,1 тысячи гривен. Отдельно ЛУН проанализировал, сколько времени может потребоваться для накопления первого взноса, если откладывать всю среднюю заработную плату.

Город Время накопления Винница 1 год 10 месяцев Львов 1 год 8 месяцев Ровно 1 год 7 месяцев Киев 1 месяц Харьков 9 месяцев Запорожье 7 месяцев

По данным исследования, расчеты не проводились для Херсонской и Черновицкой областей, а также Донецкой и Луганской областей. Причиной названо недостаточное количество предложений на рынке или отсутствие релевантных данных для соответствующего анализа.

Согласно приведенным данным, 46% кредитов на жилье по программе получили военнослужащие со ставкой 3%. Далее по количеству приобретенного жилья упоминаются внутренне перемещенные лица, медики, преподаватели и ветераны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, все чаще украинцы ищут квартиры в относительно безопасных регионах на западе страны. Причем, что характерно, как в качестве нового постоянного места жительства, так и в качестве "резервного" жилья. Причиной этого в экспертных кругах называют усиление российских обстрелов.

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