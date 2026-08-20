Украинцы могут не платить налоги с алиментов: кто и при каких условиях

В Украине полученные алименты не облагаются НДФЛ (налогом на доходы физических лиц) и военным сбором, если это выплаты по решению суда или добровольной договоренности сторон в соответствии с Семейным кодексом. Налоговая служба подчеркивает, что такие средства не включаются в общий налогооблагаемый доход, причем не имеет значения, выплачивает ли алименты резидент Украины или нерезидент.

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Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС). Алименты имеют особый статус с точки зрения налогового законодательства. Средства, которые человек получает в виде алиментов, не включаются в его общий месячный или годовой налогооблагаемый доход.

Получателю не нужно платить с этих денег НДФЛ. Также на сумму полученных алиментов не начисляется военный сбор, поскольку он также связан с налогооблагаемым доходом физического лица. Таким образом, сумма алиментов поступает получателю без необходимости дополнительно удерживать с неё налоги.

Алименты по решению суда

Наиболее распространенная ситуация, когда алименты взыскиваются на основании решения суда. Если суд определил обязанность одного из родителей содержать ребенка и установил размер соответствующих выплат, полученные средства не включаются в общий налогооблагаемый доход получателя.

То есть сам факт получения алиментов не создает для получателя дополнительного налогового обязательства по НДФЛ или военному сбору. Даже если сумма алиментов значительна, сама по себе она не становится базой для налогообложения НДФЛ и военным сбором при условии, что речь идет именно об алиментах в понимании законодательства.

Налогов нет и при добровольной уплате

Налоговая служба отдельно обращает внимание на то, что освобождение от налогообложения распространяется не только на алименты, взыскиваемые через суд. Родители могут договориться о содержании ребенка добровольно. Если такая договоренность соответствует требованиям Семейного кодекса Украины, соответствующие выплаты также не включаются в налогооблагаемый доход получателя.

То есть для налогового режима принципиально важно не только наличие судебного решения, но и соответствие выплат законодательному определению алиментов. В таком случае получатель также не уплачивает с полученных средств НДФЛ и военный сбор.

Имеет ли значение, кто выплачивает алименты

Еще один важный момент касается статуса плательщика алиментов. Согласно разъяснению налоговой службы, для применения этого правила не имеет значения, осуществляет ли выплаты резидент Украины или нерезидент.

То есть если средства имеют статус алиментов в соответствии с законодательством, сам факт того, что плательщик находится за границей или имеет статус нерезидента, не превращает такие выплаты в обычный налогооблагаемый доход получателя.

Отдельно стоит разобраться с военным сбором, ведь он взимается со многих видов доходов физических лиц. В случае с алиментами механизм прост: они не включаются в общий налогооблагаемый доход физического лица. Соответственно, у них нет базы для обложения военным сбором.

Поэтому получатель алиментов не должен самостоятельно уплачивать военный сбор с сумм, полученных в качестве алиментов. Важно отличать это от других поступлений на банковский счет. Не каждый перевод от другого человека автоматически является алиментами. Для применения налоговой льготы выплата должна иметь соответствующий юридический статус.

Нужно ли платить налоги получателю

Нет, если средства соответствуют определению алиментов и подпадают под предусмотренное Налоговым кодексом освобождение. Получатель не должен самостоятельно перечислять государству часть полученных алиментов в качестве НДФЛ или военного сбора только потому, что эти средства поступили на его счет.

В то же время важно не путать алименты с другими денежными переводами между физическими лицами. Если человек получает средства не в качестве алиментов, а, например, в качестве оплаты за работу, подарка или другого вида дохода, к ним могут применяться совершенно другие правила налогообложения. Именно поэтому юридический статус платежа имеет принципиальное значение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, до окончания войны в Украине не планируется повышать ставки единого налога или менять базовые условия работы ФЛП, в частности вводить для них НДС. В то же время после окончания войны налоговую систему могут реформировать, а введение НДС для части индивидуальных предпринимателей пока перенесено с 2027-го на 2028 год.

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