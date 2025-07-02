Украинцы могут купить новые 5 грн: как выглядят

Нацбанк продает новую монету 5 грн. Она посвящена 20-летию введения в Украине административного судопроизводства и получила название "Административное судопроизводство Украины".

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Материал чеканки монеты – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).

Тираж – до 50 тыс. штук.

Продается монета в сувенирном паковании .

. В оборот ее ввели 27 июня.

"Принятие 6 июля 2005 года Кодекса административного судопроизводства Украины стало поворотным моментом в формировании демократического правопорядка государства. И положило начало отдельной области судопроизводства, призванной обеспечить справедливость в сфере публично-правовых отношений", – говорится в описании монеты.

Как выглядят новые 5 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) вверху полукругом размещена надпись "Административное судопроизводство Украины". Под ней изображен малый Государственный Герб Украины.

В центре композиции – стилизованное изображение открытой книги. Слева в лавровом венке содержится надпись "20 лет", которая акцентирует внимание на юбилейной дате.

На реверсе монеты (обратной стороне) на зеркальном фоне размещена надпись "Верховенство права". Ниже изображена композиция с колонной – "символом устойчивости, нерушимости и правопорядка, завершающейся весами справедливости". По кругу монеты на матовом фоне размещены надписи:

"Справедливость".

"Непредвзятость".

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк продает серебряную памятную монету 10 грн, посвященной писанкарству – древнему искусству украинской народной росписи. Стоимость монеты определили в 6 249 грн, а купить каждый может только 1 штуку.

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