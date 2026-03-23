Украинцы массово выбирают "свежие" авто из-за рубежа: названы топ-10 моделей, которые стали хитами

В феврале украинцы активно покупали импортированные подержанные авто в возрасте до 5 лет, и наибольшим спросом пользуются кроссоверы, в частности Nissan Rogue, Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan. В то же время растет интерес к электромобилям, а цены на популярные модели колеблются от $17 000 до $60 000 в зависимости от класса и комплектации.

Об этом сообщает "Укравтопром". Только за прошлый месяц украинцы приобрели более 2,9 тысячи таких автомобилей, это довольно весомая доля рынка.

Всего в феврале автопарк страны пополнился 14,8 тысячи подержанных легковушек, а значит почти каждый пятый автомобиль был в возрасте до 5 лет. Сегмент "свежих" подержанных авто демонстрирует четкие тенденции по типам двигателей. Наибольшую долю занимают бензиновые автомобили – 55%.

Это объясняется их универсальностью и относительной простотой обслуживания. Другие категории распределились так:

гибридные авто – 21%;

электромобили – 17%;

дизельные – 6%;

авто с газобаллонным оборудованием всего 1%.

Интересно, что электрокары уже почти догнали гибриды по популярности, что свидетельствует о постепенном изменении предпочтений украинцев в сторону экологического транспорта. Наибольшим спросом традиционно пользуются кроссоверы и SUV – практичные, комфортные и хорошо приспособлены к украинским дорогам. Среди самых популярных моделей:

Nissan Rogue – 168 авто;

Mazda CX-5 – 150 авто;

Volkswagen Tiguan – 136 авто;

Tesla Model Y – 113 авто;

Audi Q5 – 106 авто;

Ford Escape – 89 авто;

Tesla Model 3 – 69 авто;

Jeep Compass – 66 авто;

Ford Edge – 55 авто;

BMW X5 – 50 авто.

Основная причина – баланс цены и качества. Такие автомобили имеют современные системы безопасности и комфорта и обычно не требуют дорогостоящего ремонта сразу после покупки. В частности, они дешевле новых на 20-40%.

Кроме того, импорт из США и Европы позволяет найти модели с хорошей комплектацией по более привлекательным ценам, чем на внутреннем рынке. Цены на подержанные авто в возрасте до 5 лет могут существенно отличаться в зависимости от состояния, пробега и комплектации, однако средние диапазоны выглядят так:

Nissan Rogue – $18 000 – $27 000;

– $18 000 – $27 000; Mazda CX-5 – $20 000 – $30 000;

– $20 000 – $30 000; Volkswagen Tiguan – $19 000 – $29 000;

– $19 000 – $29 000; Tesla Model Y – $32 000 – $45 000;

– $32 000 – $45 000; Audi Q5 – $25 000 – $40 000;

– $25 000 – $40 000; Ford Escape – $17 000 – $25 000;

– $17 000 – $25 000; Tesla Model 3 – $25 000 – $38 000;

– $25 000 – $38 000; Jeep Compass – $18 000 – $27 000;

– $18 000 – $27 000; Ford Edge – $22 000 – $32 000;

– $22 000 – $32 000; BMW X5 – $35 000 – $60 000.

Электромобили, несмотря на более высокую стартовую цену, становятся все популярнее благодаря экономии на топливе и обслуживании. Спрос на "свежие" подержанные авто свидетельствует об изменении поведения украинских покупателей. Они все чаще выбирают не самые дешевые варианты, а оптимальные по соотношению цены, возраста и технологий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в феврале украинский автопарк пополнили 9 тыс. подержанных легковых авто с бензиновыми двигателями. Самой популярной моделью стала AUDI Q5 – таких авто было куплено 562 единицы. Приобрести такую машину в Украине можно как за 26 000, так и 56 000 долларов.

