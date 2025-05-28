Украинцы массово скупают недвижимость в одной из стран ЕС: сколько стоит и что выбирают

В 2024 году украинцы приобрели более 380 000 м² жилья в Польше на сумму более €1,5 миллиарда, часто оплачивая сделки наличными без ипотек. Больше всего покупок зафиксировано в Варшаве, Кракове и Вроцлаве, что существенно повлияло на польский рынок недвижимости.

Видео дня

Об этом пишет Legaartis.pl. 2024 год стал настоящим прорывом для польского рынка недвижимости - иностранцы, прежде всего украинцы, установили исторический рекорд по количеству приобретенных квартир и коммерческих помещений.

По официальным данным, в прошлом году заключено 17 330 сделок, что значительно превышает показатели 2023-го (более 14 000 сделок). Лидерами среди покупателей стали граждане Украины, которые приобрели около 380 000 м² жилой площади, что является абсолютным рекордом. На втором месте - белорусы (111 тыс. м²), за ними - россияне, индийцы, британцы и вьетнамцы.

Особенностью украинских инвестиций является оплата наличными, что позволяет обходить длительные банковские процедуры. Многие покупают по несколько квартир одновременно, особенно в новых жилых массивах, с последующим целенаправленным использованием для аренды. По словам аналитика портала Tabelaofert Евы Палус, доля иностранцев во всех продажах в 2024 году достигла до 10%, по сравнению с 6% годом ранее. Больше всего квартир украинцы и другие иностранцы приобрели в таких городах:

Варшава - 3535 квартир;

- 3535 квартир; Краков - 1523 квартиры;

- 1523 квартиры; Вроцлав - 1491 квартира.

Хотя большинство иностранцев платят наличными, некоторые воспользовались польской государственной программой субсидированного кредитования"Безопасный кредит 2%". Среди 3044 иностранцев, заключивших сделки в рамках этой программы, 2215 были украинцами. Это еще раз подтверждает, что инвестиции украинцев имеют как частный, так и структурный характер.

Для граждан стран, не входящих в ЕС или ЕЭЗ, существует обязательное требование получения разрешения на приобретение недвижимости, особенно в приграничных зонах. В 2024 году было подано 527 заявлений, из которых 143 получили отказ - часто из-за подозрительных источников финансирования или опасений относительно национальной безопасности.

Несмотря на это, половина сделок, по данным Rzeczpospolita, была заключена без надлежащего разрешения. Дополнительное напряжение на рынке создали и новые украинские агентства недвижимости, которые работают в Польше. По словам польских посредников, некоторые из них применяют недобросовестные методы: копируют предложения, переманивают клиентов и нарушают рыночную этику.

Аналитики считают, что интерес украинцев к польской недвижимости будет расти. Польша остается стабильной страной с развитым рынком и растущим спросом на аренду - это привлекает как эмигрантов, так и инвесторов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Финляндия планирует запретить гражданам Беларуси покупать недвижимость, признав ее вместе с Россией государством, представляющим угрозу для национальной безопасности, согласно решениям Совета ЕС. На сегодняшний день уже действует аналогичный запрет для россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!