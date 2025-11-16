Украинцы массово покупают старые авто: сколько стоит самая популярная модель

В октябре 2025 года украинский автопарк пополнили более 26,1 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто. Самой же популярной моделью стала VOLKSWAGEN Golf – таких авто было куплено 1 208 единиц. Приобрести же такую машину в Украине можно как за 13 800, так и 32 500 долларов.

Об общей ситуации на рынке сообщили в УкрАвтопроме. Там отметили:

В октябре-2025 украинцы купили на 60% больше б/у авто из-за границы, чем в это же время годом ранее.

По сравнению с сентябрем их количество увеличилось на 12%.

"С начала года украинцы приобрели 207,9 тыс. импортированных легковушек с пробегом. Что на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года", – говорится в сообщении.

В целом же большинство купленных подержанных пробегом ездят на бензине. Их доля составила 44%.

На втором месте – электрокары, 30%. На долю авто на дизеле пришлось 18%. Кроме того:

Гибриды "отхватили" лишь 5% рынка.

Авто на газу – 3%.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

В целом же, отмечается, кроме VOLKSWAGEN Golf, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали также:

TESLA Model Y – 942 штук.

TESLA Model 3 – 862 штук.

VOLKSWAGEN Tiguan – 752 штук.

RENAULT Megane – 730 штук.

AUDI Q5 – 726 штук.

NISSAN Leaf – 697 штук.

SKODA Octavia – 665 штук.

NISSAN Rogue – 636 штук.

KIA Niro – 551 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Golf – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2020 г.в. со 120 тыс. км пробега, по данным auto.ria, продают за 13 800 долларов.

Машину 2021 г.в. с 207 тыс. км пробега можно купить за 19 600 долларов.

Авто 2024 г.в. с 13 тыс. км пробега продают за 32 500 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, также в октябре украинцы купили рекордное количество новых легковых автомобилей за последние 13 месяцев. Сразу 7,8 тыс. штук.

