Украинцы купили рекордное количество новых авто: сколько стоит самая популярная машина

В октябре украинцы купили рекордное количество новых легковых автомобилей за последние 13 месяцев – сразу 7,8 тыс. штук. Это на треть больше, чем в октябре 2024-го и на 14%, чем было в сентябре-2025. Самой популярной маркой же стала BYD – таких было приобретено 1 199 единиц. Цена же на такие машины стартует от 19 100 долларов.

Видео дня

Об общей ситуации на рынке рассказали в УкрАвтопроме. Там отметили:

Всего с начала года в Украине было куплено 60,7 тыс. новых легковых автомобилей.

Это на 3% больше, чем годом ранее.

Какие новые авто украинцы покупают чаше всего

В целом же, подчеркивается, в октябре -2025 количество BYD в Украине увеличилось сразу на 552% по сравнению с октябрем-2024. В топ-10 же самых популярных марок также вошли:

TOYOTA – 978 штук (+44%).

VOLKSWAGEN – 856 штук (+136%).

SKODA – 626 штук (+55%).

RENAULT – 494 штук (на 37% меньше).

HYUNDAI – 357 штук (+85%).

BMW – 302 штук (на 24% меньше).

AUDI – 262 штук (+38%).

ZEEKR – 259 штук (+131%).

Сколько стоит самое популярное среди украинцев новое авто

По данным же одной из компаний по продаже авто,стоимость самого популярного среди украинцев нового авто – BYD – варьируется зависимо модели машины. Так, самая низкая цена составляет 19 800 долларов. Самая высокая – 35 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине количество неуплаченных штрафов за нарушение ПДД выросло на 43% с начала полномасштабной войны. Подавляющее большинство должников – мужчины в возрасте 25-45 лет, а рекордсмен из Винницкой области имеет более тысячи штрафов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!