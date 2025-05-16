Украинцы массово покупают старые авто: сколько стоит самая популярная машина

В апреле в Украину было ввезено 5,6 тыс. б/у легковушек в возрасте до 5 лет. Самыми популярными стали электромобили – на них пришлось 50% всего рынка. А самой популярной моделью – TESLA Model Y. В Украине такую можно купить как за 8 000, так и 62 500 долларов.

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Об общей ситуации сообщили в Укравтопроме. Отмечается: в целом же на подержанные авто возрастом до 5 лет пришлось 27% от общего количества б/у машин, купленных украинцами в апреле – этом месяце украинский автопарк пополнили 20,7 тыс. легковушек с пробегом.

Кроме же подержанных электромобилей, подчеркивается, украинцы активно покупали авто на бензине – на их долю пришлось 33% всех покупок. При этом:

На гибриды – 9%.

На авто на дизеле – 6%;

На автомобили с ГБО – 2%.

Какие б/у авто покупали украинцы

В целом же, самой популярной среди украинцев б/у машиной в возрасте до 5 лет стала TESLA Model Y – таких машин было куплено 552 единицы. В топ-10 также вошли:

TESLA Model 3 – 306 штук;

KIA Niro – 200 штук;

NISSAN Rogue – 171 штук;

HYUNDAI Kona – 168 штук;

MAZDA CX5 – 167 штук;

AUDI E-Tron Sportback – 149 штук;

CHEVROLET Bolt – 129 штук;

VOLKSWAGEN Tiguan – 115 штук;

NISSAN Leaf – 109 штук.

Сколько стоит самая популярная модель

В целом же, в Украине стоимость самого популярного подержанного электрокара – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, по данным auto.ria:

авто 2021 г.в. с пробегом 40 000 км, после ДТП продают за 8 000 долларов;

авто 2023 г.в. с пробегом 17 000 км – за 26 800 долларов;

машину 2022 г.в. с пробегом 28 000 км – за 62 500 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, продажа гражданами легковых автомобилей в Украине облагается налогом – за исключением первой реализации в году. Это означает, что украинцы, продающие в год 2 и более машин, должны отдать государству часть суммы в качестве налога. При этом сама ставка зависит от ряда параметров: к примеру, реализация второго легкового авто в году облагается 5% налогом на доходы физлиц.

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