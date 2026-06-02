Украинцам ввели новые правила для подержанных авто: через 6 дней таможня запускает массовые проверки

С 8 июня в Украине запускают систему, где каждая вторая декларация на ввоз подержанных авто автоматически будет попадать на дополнительную проверку в Киеве через систему рисков. Эксперимент продлится до конца 2026 года и будет охватывать 50% импорта, с особым контролем за льготными авто и документами об их стоимости и происхождении.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба. Главная новация заключается в том, что контроль за оформлением подержанных автомобилей больше не будет зависеть исключительно от таможенного инспектора на месте.

Отныне часть решений забирает на себя центральный уровень – специальное подразделение таможенных компетенций, которое работает на базе Координационно-мониторинговой таможни в Киеве. Его функция – проверять декларации, отобранные автоматически системой рисков. Ключевое изменение выглядит так:

проверка становится централизованной;

решение не принимает таможенник на границе самостоятельно;

отбор осуществляет автоматизированная система управления рисками (АСУР).

Наиболее существенное изменение для импортеров – это масштаб избирательности. Система будет работать по принципу, что 50% деклараций на подержанные авто автоматически попадают на дополнительную проверку. Отбор осуществляется случайно, но алгоритмически через АСУР, человеческий фактор в выборе минимизируется.

То есть каждая вторая декларация может оказаться в режиме углубленного контроля. Причина такого шага – попытка закрыть одну из наиболее проблемных зон импорта. Рынок подержанных автомобилей традиционно считается чувствительным к занижению таможенной стоимости, манипуляциям с документами о происхождении и использованию льготных режимов без надлежащих оснований.

Как будет работать новая система проверки

автоматизированный отбор;

Все декларации проходят через систему управления рисками (АСУР), которая работает в полностью автоматическом режиме. Ее задача – случайно, но системно определять декларации для углубленного анализа.

централизованная проверка в Киеве;

После отбора документы поступают не на местную таможню, а в специализированное подразделение в столице. Это означает отсутствие влияния "локального фактора" и одинаковые стандарты оценки для всех регионов.

льготные авто под особым контролем.

Особое внимание будет уделяться автомобилям, которые ввозятся с использованием льготных режимов. Именно здесь таможня ожидает наибольшие риски злоупотреблений.

Какие документы теперь будут иметь критическое значение

Для импортеров, которые работают "в белую", процедура остается возможной, но с более высокими требованиями к точности документов. Под особым контролем будут:

происхождение автомобиля: сертификаты EUR.1 или декларации происхождения должны быть полностью корректными;

сертификаты EUR.1 или декларации происхождения должны быть полностью корректными; реальная стоимость: будут проверяться договоры купли-продажи, банковские платежи и экспортные документы из страны отправления. Любое расхождение с рыночной ценой может стать основанием для дополнительной проверки.

будут проверяться договоры купли-продажи, банковские платежи и экспортные документы из страны отправления. Любое расхождение с рыночной ценой может стать основанием для дополнительной проверки. технические характеристики: код УКТВЭД, год выпуска, объем двигателя и тип топлива должны полностью соответствовать документам. Даже мелкие неточности могут привести к пересмотру таможенной ставки.

Поскольку 50% деклараций будут попадать на дополнительную проверку, импортеры должны быть готовы к увеличению времени оформления и возможным задержкам на этапе подтверждения документов. Для "чистых" документов риск минимальный, но скорость процесса в целом снизится.

Пилотный проект по проверке подержанных автомобилей будет действовать с 8 июня по 31 декабря 2026 года. Параллельно таможня продолжает другой контрольный эксперимент – проверку импорта удобрений и средств защиты растений. Он завершается 30 июня 2026 года.

