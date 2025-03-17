Украинцы массово переносят свои номера на одного и того же мобильного оператора: от какого уходят чаще всего
Украинцы начали чаще переносить мобильные номера с одного оператора на другой (функция MNP). В частности, в январе 2025 года таких операций было проведено более 145 290, что является самым высоким показателем за все время действия услуги. В феврале было осуществлено 68 543 переноса. При этом в обоих случаев чаще всего свои номера переносили абоненты "Киевстара". Переходили же украинцы чаще всего на lifecell.
Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили, что в целом, за первые месяцы 2025 года:
- зафиксирован рост интереса к услуге и увеличение количества заявлений на перенос номеров;
- операторы активнее внедряют меры по удержанию абонентов, предлагая более выгодные условия своим клиентам.
"Эти тенденции подтверждают эффективность MNP. И способствуют развитию конкурентной среды на рынке мобильной связи", – говорится в сообщении.
На какие мобильные операторы переходят украинцы
В целом же, в январе украинцы совершили 145 290 переносов мобильных номеров. Что, отметили аналитики "Интерфакс-Украина", стало "самым высоким показателем за все время действия услуги".
Чаще всего номера переносили с "Киевстара" – в 108 654 случаях. При этом:
- Vodafone таким образом покинули 31 994 абонента;
- lifecell – 4 551.
В то же время lifecell стал оператором, на который украинцы активнее всего переносили свои номера. Это произошло в 121 678 случаях.
На Vodafon в январе перенесли 17 278 номеров. На "Киевстар" – 6 304.
В феврале было перенесено в общей сложности 68 543 номера. В частности:
- "Киевстар" таким образом покинули 26 087 абонентов;
- Vodafone – 25 355;
- lifecell –17 028.
Чаще всего номера переносили на lifecell – в 35 388 случаях. А кроме того:
- на "Киевстар" был перенесен 20 671 номер;
- на Vodafone 12 454.
Причины же, вынуждающие украинцев переносить свои мобильные номера с одного оператора на другой, не указываются. Однако, напомним, бум переносов мобильных номеров украинцев на lifecell произошел в конце 2024 года. Это привело к перегрузке базы данных, из-за чего услуга переноса номеров была временно не доступна.
Как рассказали Центральной базе данных, администрируемой Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР), с 10 по 18 декабря свои номера на lifecell перенесли 10 тыс. абонентов "Киевстар", передает Forbes. Кроме того, к этому оператору пожелали присоединиться более 2 800 абонентов "Vodafone Украина".
Само же массовое желание украинцев перейти на lifecell связывали с повышением тарифов как у "Киевстар", так и Vodafone.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Vodafone c 1 марта повысил стоимость ряда своих тарифов – в частности Red Start, Red Pro, ULTRA и пр. Подорожание составило 50-100 грн. При этом вместе со стоимостью увеличилось наполнение некоторых тарифов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!