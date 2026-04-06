Украинцы массово изменили предпочтения в авто: впервые за долгое время сменился лидер рейтинга

В Украине резко вырос интерес к электромобилям – их доля на рынке импорта подскочила почти до 9% после адаптации покупателей к новым условиям и ценам на топливо. В то же время впервые за долгое время рейтинг возглавил кроссовер Volkswagen Tiguan, который вытеснил многолетнего лидера Volkswagen Golf.

Об этом сообщает Институт исследования авторынка. Март 2026 года стал переломным для украинского рынка импорта подержанных автомобилей, не только из-за роста объемов, но и из-за изменения ключевых предпочтений покупателей.

Согласно данным, в Украину было ввезено и зарегистрировано 17 866 легковушек с пробегом, что более чем на 18% больше, чем в феврале. Рынок вышел из зимнего затишья и начал активно восстанавливаться, адаптируясь к новым экономическим условиям и запросам потребителей.

Главная сенсация марта – впервые за много лет сменился безоговорочный лидер среди моделей. Если раньше рейтинг стабильно возглавлял Volkswagen Golf, то теперь его подвинул кроссовер Volkswagen Tiguan.

Украинцы все чаще выбирают более высокий клиренс, универсальность и комфорт для плохих дорог. По словам экспертов, фактически происходит "кроссоверизация" вторичного рынка, ведь SUV постепенно вытесняют классические хэтчбеки и седаны даже в бюджетном сегменте.

Несмотря на смену лидера среди моделей, в брендовом рейтинге ситуация остается стабильной. Лидером остается Volkswagen, значительно опережая конкурентов. Однако, в топ-3 также вошли Audi и BMW.

Еще одна важная тенденция марта – восстановление интереса к электромобилям. После некоторого спада их доля выросла сразу на 3,2% и достигла почти 9% рынка. Покупатели адаптировались к изменениям в налогах и условиях импорта и инфраструктура постепенно развивается.

В то же время бензиновые (57,2%) и дизельные (22,5%) авто пока остаются доминирующими, хотя их доля медленно сокращается. Несмотря на общий тренд на рациональность, в марте украинский автопарк пополнился и настоящими экзотами. Среди самых интересных импортов:

по одному Lamborghini и Bentley;

несколько Maserati;

сразу 73 авто Porsche.

Отдельного внимания заслуживает Toyota Mirai – машина на водородных топливных элементах. В стране без единой водородной заправки такая покупка выглядит как эксперимент или инвестиция в далекое будущее.

Аналитики отмечают, что после ажиотажа 2025 года рынок перешел в более рациональную фазу. Покупатели тщательно выбирают авто и чаще покупают под конкретные нужды, а не "про запас".

Рост импорта на фоне этой рационализации свидетельствует о стабилизации и здоровом спросе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина почти неизбежно перейдет к платным дорогам после войны, поскольку государство не сможет самостоятельно финансировать масштабное восстановление инфраструктуры. Скорее всего, водители будут платить только за качественные, современные дороги, обеспечивающие быстрое и безопасное движение.

