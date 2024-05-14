Украинцы массово готовятся к блэкауту: продажи зарядных станций взлетели

С начала года спрос на зарядные станции и другие альтернативные источники питания в Украине вырос втрое. Таким образом украинцы отреагировали на усиленные обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны России.

Так, с конца марта спрос на зарядные станции и другие альтернативные источники питания вырос в 2,5-3 раза по сравнению с началом года, сообщает "Интерфакс-Украина". Причем самый высокий спрос на такие товары – в регионах, наиболее пострадавших от обстрелов.

В частности, чаще всего зарядные станции и пауэрбанки покупают в Харьковской, Одесской, Николаевской, Львовской, Днепропетровской и в некоторых центральных областях. В западных регионах такие товары тоже покупают, но меньше и, в частности, для того, чтобы передать их на восток.

В то же время системы накопления энергии и генераторы менее популярны, чем зимой 2022-2023 годов, когда отключения света происходили по всей стране. Отчасти это можно объяснить тем, что тогда на рынке царила паника, во время которой большинство покупателей удовлетворило свои потребности. Кроме того, сейчас цены на зарядные станции заметно снизились, а торговые сети стимулируют акциями спрос.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко уже призвал украинцев готовиться к любым сценариям по атакам на энергосистему. Именно поэтому он рекомендует перестраховаться и купить генераторы и пауэрбанки.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в экспертной среде прогнозируют начало отключений и ограничения потребления электроэнергии во второй половине июля и в августе. По этому поводу в Киевской городской госадминистрации советуют запастись водой и продуктами, которые долго не портятся без холодильника и не нуждаются в электроэнергии для приготовления. Это, например, консервы, сушеное и вяленое мясо, сублимированные каши, лапша и супы, хлебцы, печенье, сухари; сухофрукты, орехи; шоколад, конфеты; энергетические батончики.

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