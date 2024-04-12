Возможны любые сценарии: министр призвал украинцев покупать генераторы

Хотя в энергетической системе Украины нет перебоев, а плановые отключения в масштабах государства не ввели, украинцам следует перестраховаться и купить генераторы и повербанки. Украинцам следует готовиться к любым сценариям по атакам на энергосистему.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил министр энергетики Герман Галущенко. Он пояснил, что действия агрессора непредсказуемы.

"Война продолжается, атаки не кончились. Да, покупайте, готовьтесь, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились. И как показывает уже зима, мы сделали все и они не понадобились. Возобновились массированные атаки, поэтому нужно быть готовыми к любым сценариям", – заявил Галущенко.

Нынешнюю волну ракетных и беспилотных атак на энергосистему министр назвал самой масштабной за все время полномасштабной агрессии. Самая крупная атака, по его словам, произошла 22 марта – она существенно повлияла на ситуацию внутри страны.

"Каждый день и каждую ночь они атакуют, и влияние этих атак соответственно увеличивается в негативном смысле этого слова. Но ключевым является то, что система работает стабильно. То есть на сегодняшний день цель, которая, очевидно, перед врагом, – это достичь тотального блекаута в стране, они ее не достигли", – добавил глава Минэнерго.

Стоит отметить, украинские энергетики готовятся к тому, что июль и август могут стать самыми тяжелыми месяцами для энергосистемы. Ключевыми приоритетами для правительства остается восстановление оборудования и защита сети. Для финансирования ремонта энергетических активов рассматриваются различные сценарии, включая вероятное повышение тарифов для населения.

Но ранее уже сообщал OBOZ.UA, что пока Украине не грозит масштабный блэкаут. Однако исключать такую возможность нельзя, ведь многое зависит от того, продолжит ли Россия наносить удары по украинской энергетике и какой силы будут эти удары.

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