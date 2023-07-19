Украинцы купили рекордное количество электрокаров: названа самая популярная модель

В Украине заметно выросло количество электрокаров. За первые полгода 2023 года в страну ввезли столько же авто на электрической тяге, сколько за весь 2022-й год. И это не связано с падением продаж из-за войны, т.к. нынешний показатель за 6 месяцев уже в 1,5 раза выше, чем за 12 месяцев 2021 года. Первенство среди моделей принадлежит Nissan Leaf.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в "Опендатабот". Специалисты платформы проанализировали данные Министерства внутренних дел Украины.

Так, в январе-июле в Украине было зарегистрировано 12 844 новых электромобилей. Это уже 7,2% от общего количество авто, которые ввозят в страну.

Для сравнения: в 2021 году, до начала полномасштабной войны, в Украину ввезли 8867 электромобилей. Их доля в общем количестве авто составляла всего 1,3%. В 2022-м показатель вырос несущественно – до 2,5%.

Электрокары в Украине – какие марки и модели популярные

Самой популярной маркой электрокара в 2023 году у украинцев стал Volkswagen. В топ-тройку также попали Tesla и Nissan. Также популярностью пользуются электроавто от Honda и Renault.

Среди моделей последние три года первенство удерживает Nissan Leaf. В топ-3 по популярности попали также Volkswagen ID.4 и Tesla Model 3.

Рынок авто в Украине оживился в целом

Украинцы стали активнее покупать не только электрокары, но и автомобили в принципе. Так, по итогам июня 2023 года вторичный рынок установил рекорд продаж авто за 11 месяцев, а на первичке было зарегистрировано почти вдвое больше легковых авто, чем в прошлом году.

Несмотря на такое заметное оживление, авторынок еще не достиг показателей, которые наблюдались до начала полномасштабной войны. Так, спрос только на новые авто отстает на 36%.

Вместе с тем в целом за полгода в Украине было зарегистрировано более 27 тыс. новых легковых авто, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Среди самых популярных моделей оказались Volkswagen Passat (на вторичке) и Renault Duster (на первичке).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украину ввезли новые электрокары с запасом хода 350 км. Автомобиль развивает скорость до 152 км/ч и считается бюджетной моделью.

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