Украинцы довели потребление электроэнергии до максимума: в какие часы следует отключить электроприборы

В Украине растет потребление электроэнергии из-за падения температуры воздуха во всех регионах Украины, поэтому в вечерние часы следует ограничить использование мощных электроприборов. А 3 октября украинцы установили суточный максимум потребления.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Отмечается, что по состоянию на 9:30 4 ноября уровень потребления был на 8,5% выше, чем в прошлый рабочий день (1 ноября). В то же время, накануне вечером (3 ноября) был зафиксирован суточный максимум потребления – на 4,4% больше, чем в предыдущее воскресенье (27 октября).

Напоминаем, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты", – отметили в "Укрэнерго".

Энергетики напомнили, что в часы максимального потребления утром и вечером в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому население призывают не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 16:00 до 21:00.

Кроме того, из-за непогоды были обесточены 74 населенных пункта в четырех областях в Днепропетровской, Сумской, Киевской и Черниговской областях. Продолжаются восстановительные работы. Но следует учитывать, что неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в течение суток.

На этом фоне планируется импорт электроэнергии из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. В общей сложности ожидается поставка 4004 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 480 МВт.

Ранее стало известно, что в Украине не изменят тариф на электроэнергию до 1 мая 2025 года. Таким образом, в ноябре-2024, а также в осенне-зимний период-2024/25 за 1 кВт*ч нужно будет платить 4,32 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам исполнительного директора энергокомпании ДТЭК Дмитрия Сахарука, Украина сможет пройти зиму без плановых отключений света. Однако, только если объекты энергетики удастся защитить от обстрелов.

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