Украинцы должны заплатить налоги за свои квартиры и дома: платежки прийдут через несколько дней

Украинцы должны получить квитанции до 1 июля и в течение двух месяцев уплатить налоги за свои квартиры и дома. Суммы квитанций растут вместе с минимальной заработной платой. При этом, законом установлен лишь максимальный предел: ставка за квадратный метр не может превышать 1,5 % от минимальной заработной платы. Но местные рады имеют право снизить ставку на территории своей громады.

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Квитанции получат более миллиона украинцев. А тех, кто не заплатит вовремя, могут оштрафовать.

О том, каким будет налог на недвижимость в 2026 году и что о нем стоит знать – читайте в материале OBOZ.UA.

Кто и сколько заплатит

В прошлом году налог на недвижимость заплатили 1,1 млн украинцев. Речь идет не только о жилой недвижимости (дома и квартиры), платить нужно, в том числе, и за коммерческие помещения, парковочные места и т.д. В этом году цифра будет сопоставимой, однако сумма увеличится. В прошлом году в бюджеты поступило 12,7 млрд грн. И поступления по сравнению с 2024 годом выросли на 19,3%.

"Рост поступлений свидетельствует о повышении налоговой дисциплины и ответственном отношении плательщиков к выполнению своих налоговых обязательств", – отмечают в ГНС. Но помимо роста "налоговой дисциплины", на уплаченную сумму также может повлиять и увеличение размера налога. Он платится в процентах от минимальной зарплаты. Минимальную зарплату повышают почти каждый год, поэтому увеличивается и размер налога на квартиры и дома.

Например, в 2024 году украинец, у которого есть "лишние" 30 кв. м в городе, где установлена ставка в 1% от минимальной зарплаты, платил налог в размере 2010 грн. А в 2026 году за такое же жилье с такой же ставкой придется платить уже 2400 грн.

Налог начисляется за предыдущий календарный год. То есть, летом налогоплательщики получают счета за предыдущий год. Закон четко определяет лимиты "льготной" площади, которая не облагается налогом. Деньги придется платить только за каждый квадратный метр, превышающий эти нормы:

Для квартир: льготная площадь составляет 60 кв. м (налог начисляется на каждый метр сверх этого лимита).

Для жилых домов: льготная площадь – 120 кв. м.

Для различных типов недвижимости (если в собственности есть и квартира, и дом): суммарная льготная площадь – 180 кв. м.

Важно: если площадь квартиры превышает 300 кв. м, или площадь дома – более 500 кв. м, то сумма налога увеличивается на так называемый "налог на роскошь" – дополнительные 25 000 гривен в год. Ставка налога устанавливается местными властями, но она не может превышать 1,5%.

Часть городов установила ставку в 1%, однако значительное количество применяет максимально возможный размер налога – 1,5% от минимальной заработной платы. Таким образом, максимальная ставка в этом году – 120 грн. Эта сумма менялась следующим образом:

в 2022-м (платили за 2021-й) – 90 грн за квадрат;

в 2023 году (за 2022-й) – 97,5 грн за квадрат;

в 2024 году (за 2023-й) – 100,5 грн за квадрат;

в 2025 году (за 2024-й) – 106,5 грн за квадрат.

А если квитанция до 1 июля не придет

В некоторых случаях, платежка может не прийти, однако налоговая все равно требует уплатить налог. Абсолютное большинство украинцев, которые должны уплатить налог, уже получили платежки или получат их в ближайшие дни.

"Налоговые уведомления-решения об уплате сумм налога, рассчитанного в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины, и соответствующие платежные реквизиты, в частности, органов местного самоуправления по месту нахождения каждого из объектов жилой и/или нежилой недвижимости, направляются налогоплательщику до 1 июля", – поясняют в Государственной налоговой службе.

Как рассказывала OBOZ.UA налоговый консультант Александра Томашевская, лучший вариант – проверить информацию в кабинете налогоплательщика. "То, что человек не получил письма от налоговой, не означает, что налоговая ничего не начислила. Увидеть начисленный налог можно в кабинете налогоплательщика", – говорит эксперт.

По закону, после получения квитанции (налогового уведомления-решения), у украинцев есть 60 дней на то, чтобы перечислить средства в бюджет. Если просрочить уплату на срок до 30 дней, то к сумме налога будет добавлен штраф в размере 10% от начисленной суммы налога. Если оплата просрочена более чем на 30 дней, штраф составит уже 20%.

Важно отметить, что налоговое уведомление считается врученным, даже если вы не проживаете по месту регистрации и не забрали заказное письмо на почте. Налоговая высылает документ на ваш официальный "налоговый адрес", и после возврата письма по причине невостребованности оно юридически считается доставленным. Поэтому обязательно стоит самостоятельно проверять начисления.

Главная проблема: все заплатят одинаково

Еще до начала полномасштабной войны в Украине рассматривалась возможность реформирования налога на недвижимость. Основная причина: сейчас все платят одинаково – и владельцы недвижимости в отдаленном селе, и владельцы жилья в центре столицы или в элитном пригороде.

В результате одинаковую сумму заплатит и владелец квартиры площадью 100 кв. м в самом дорогом жилом комплексе Киева, и владелец квартиры такой же площади в панельном доме, например, на Троещине. При этом в Европе применяется иная практика. Часто размер налога зависит от оценочной стоимости недвижимости. Поэтому богатые платят больше, чем бедные.

В Украине же налоговая служба не интересуется, о каком жилье идет речь. Единственное условие – нужно превысить "норму" жилья. Но в ближайшее время менять налог на недвижимость не планируют. Поэтому пока что богатые и бедные будут платить одинаково.