Украинцы должны по-новому заплатить налоги за свои машины: какие и сколько

В Украине в 2024-м из-за роста минимальной зарплаты налогообложению подлежат машины стоимостью от 2,66 млн грн и выше. До большой войны (на 2021 год) в Украине было официально зарегистрировано 10,2 млн транспортных средств, из которых 8,8 млн – легковые автомобили. При этом было направлено 7,5 тыс. налоговых уведомлений-решений за 2023 год, таким образом транспортный налог начисляется менее чем на процент зарегистрированных в стране легковых автомобилей – точнее 0,09%.

Как сообщает "Минфин", фактические же сборы за ним хотя и заметно выросли (в 2023 году сразу на 55% – до 160,5 млн грн), однако, уступают показателям полномасштабного вторжения. ГНС предоставила такую ​​динамику поступлений по транспортному налогу:

1 января 2024 года – 160,5 млн грн;

1 января 2023 года – 103,5 млн грн;

1 января 2022 года – 158,4 млн грн;

1 января 2021 года – 202,8 млн грн;

1 января 2020 года – 270 млн грн.

Налог уплачивается не только частными собственниками, но и юридическими лицами, если автомобиль зарегистрирован на предприятие. Другой момент: учитывается именно год выпуска машины, а не время ее использования. Определить год выпуска помогут сопроводительные документы на покупку. Если дата не подтверждается в них, то ее можно узнать по номеру кузова (VIN-кода).

Список автомобилей для транспортного налога меняется каждый год. Как пояснили в Министерстве экономики, он составляется на основе данных ГП "Держзовнішінформ" по ценам на новые автомобили. Налоговые органы пытаются увеличить сборы по транспортному налогу, который платят владельцы элитных авто (стоимостью от 2,66 млн грн). Однако получается у них не очень. За последний год количество рассылаемых налоговых уведомлений повысилось сразу в 5,5 раз, фактические же сборы выросли непропорционально. Если сравнивать с периодом до полномасштабного вторжения, то очевидно сокращение поступлений.

Далеко не все владельцы дорогих машин соглашаются платить с них налоги и отрицают налоговые уведомления-решения в суде. Автовладельцы судятся с налоговиками чаще всего из-за того, что их марки авто отсутствуют в списках Минэкономики, или из-за некорректного применения критериев, например, по объему двигателей.

"До 2022 года в своих списках автомобилей Министерство экономики указывало объем двигателя, округляя цифру. Некоторые налогоплательщики пользовались этим и оспаривали налоговые уведомления-решения ГНС на основании того факта, что их автомобиль не был в списке. Примером является дело 2020 года, где владелец Audi Q7 выиграл суд у налоговиков. Он аргументировал неправомерность вынесенного налогового уведомления-решения тем, что объем двигателя его авто не 3, а 2,995 литра, и на этом аргументе смог отбиться от налога", – рассказал адвокат Василий Андрусяк.

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют карточки физических лиц. Например, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не мог документально подтвердить происхождение средств. В то же время все чаще штрафуют и банки: из-за того, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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