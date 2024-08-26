Украинцы будут нести в банки меньше денег: на какую доходность депозитов рассчитывать осенью

В начале осени в Украине может сократиться доля новых банковских вкладов в гривне, а ставки по депозитам существенно не изменятся и останутся на ровне до 13% годовых. При этом чистая доходность по вкладам до конца года останется на уровне 5-6% в год.

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Такой прогноз озвучили OBOZ.UA участники банковского рынка. По их подсчетам, средние ставки по вкладам в сентябре составят:

на срок от 3 мес. до 6 мес. – 10% годовых,;

от 9 мес. до 12 мес. – 11-12% годовых;

от 1 до 2,5 лет – в среднем до 12-13% годовых.

При этом в сентябре может продолжаться переходный период – украинцы будут приспосабливаться к новым экономическим реалиям, в частности инфляции в пределах 5-7%. "Отсюда возможна поведенческая инерционность и, как следствие, рост количества новых вкладчиков составит всего 1%", – рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

В то же время, как утверждает специалист, средняя доходность валютных депозитов останется постоянной: средние ставки по вкладам в долларах не превысят 1,5% годовых, а в евро – 1,3% годовых. Это означает, что гривневые вклады останутся более выгодными.

"Чистая прибыль по самым коротким гривневым депозитам (от 3 мес. до 6 мес.) почти в три раза превысит доход от валютных вкладов. Это значительно усиливает заинтересованность граждан именно в гривневых вкладах", – уверен банкир.

При этом Замотаев не считает, что существует риск массового оттока денег с гривневых депозитов. По данным банкира, на середину августа соотношение гривневых и валютных вкладов составляет 80% против 20%. То есть, как подчеркнул эксперт, гривневые вклады доминируют, и вряд ли в ближайшие 3-4 месяца это существенно изменится.

Он, впрочем, не исключает, что в сентябре-октябре доля гривневых вкладов может сократиться на 3-5% по сравнению с августом. По его словам, главных причин могут быть две:

плановое завершение сроков вкладов и незначительное количество новых вкладчиков, что образует отрицательный баланс;

естественные опасения граждан по поводу будущего гривни на фоне более ощутимого влияния инфляции.

Как сообщал OBOZ.UA, по подсчетам НБУ, украинцы, которые за последний год вложились в гривневые депозиты и облигации (ОВГЗ), не потеряли ни копейки сбережений. Дело в том, что проценты по этим финансовым инструментам полностью компенсировали и инфляцию, и девальвацию гривни. То есть скупать доллары и другую иностранную валюту для сохранения сбережений нет смысла.

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