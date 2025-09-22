Украинцы активно покупают жилье в ипотеку: какую недвижимость выбирают чаще
С начала 2025 года более 5 тысяч украинцев получили льготные кредиты по программе єОселя на сумму 9,4 млрд грн. Больше всего кредитов выдано на жилье первичного рынка и объекты на стадии строительства, однако на вторичное жилье спрос немного ниже.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины. Программа стимулирует спрос на украинские товары и поддерживает развитие внутреннего рынка недвижимости. За прошедшую неделю выдано 186 кредитов на сумму 340,4 млн грн. Среди получателей:
- кредиты под 3% годовых получили:
- 69 военнослужащих и работников сектора безопасности;
- 12 медиков;
- 8 педагогов;
- 3 ученых.
- кредиты под 7% годовых получили:
- 65 украинцев без собственного жилья;
- 21 внутренне перемещенное лицо (ВПЛ);
- 8 ветеранов.
Больше всего кредитов было выдано в Киевской области(56) и в городе Киеве(54), а также в Ивано-Франковской области(16). По типу недвижимости:
- жилье первичного рынка: 93 украинца получили кредиты на квартиры первой продажи, из них 31 объект на стадии строительства;
- жилье вторичного рынка: 62 кредитора приобрели жилье на вторичном рынке.
Всего со старта программы в октябре 2022 года было выдано 19 970 кредитов на сумму 33,5 млрд грн. Программа охватывает как новостройки, так и готовое жилье вторичного рынка, но с приоритетом на квартиры первой продажи, что поддерживает развитие строительной отрасли и увеличивает предложение новых квартир для украинцев.
Новые правила для внутренне перемещенных лиц
С 10 сентября 2025 года в Украине изменились правила ипотеки для ВПЛ. Теперь государство компенсирует часть первого взноса и ежемесячных платежей по программе еОселя. Это позволяет переселенцам приобрести жилье до 2 млн грн и поддерживает развитие первичного рынка недвижимости. Поддержка будет предоставляться тем, кто:
- имеет официальный статус ВПЛ или зарегистрирован на прифронтовой территории;
- не имеет собственного жилья на подконтрольной Украине территории;
- не отчуждал недвижимость в течение последних 36 месяцев (исключение – жилье на оккупированной территории или в зоне активных боевых действий).
Программа предусматривает:
- компенсацию 70% первого взноса, но не более 30% стоимости жилья;
- компенсацию 70% ежемесячного платежа в течение первого года, максимум 150 тыс. грн в год;
- компенсацию до 40 тыс. грн сопутствующих расходов (комиссии, сборы, страхование);
- максимальную стоимость жилья до 2 млн грн;
- жилье для ВПЛ не старше 20 лет; для жителей прифронтовых территорий – до 20 лет в льготных областях и до 3 лет за пределами них.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине существует несоответствие в данных о потребности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в жилье, хотя именно к этой категории населения относятся те, кто потерял жилье в результате российской агрессии. По одним данным, жилье получили более 4 тысяч человек, а по другим – только 63.
