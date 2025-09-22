УкраїнськаУКР
Украинцы активно покупают жилье в ипотеку: какую недвижимость выбирают чаще

Дарина Герцева
Рынки и компании
2 минуты
732
Передача ключей как символ покупки жилья по госпрограмме єОселя

С начала 2025 года более 5 тысяч украинцев получили льготные кредиты по программе єОселя на сумму 9,4 млрд грн. Больше всего кредитов выдано на жилье первичного рынка и объекты на стадии строительства, однако на вторичное жилье спрос немного ниже.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины. Программа стимулирует спрос на украинские товары и поддерживает развитие внутреннего рынка недвижимости. За прошедшую неделю выдано 186 кредитов на сумму 340,4 млн грн. Среди получателей:

  • кредиты под 3% годовых получили:
  • 69 военнослужащих и работников сектора безопасности;
  • 12 медиков;
  • 8 педагогов;
  • 3 ученых.
  • кредиты под 7% годовых получили:
  • 65 украинцев без собственного жилья;
  • 21 внутренне перемещенное лицо (ВПЛ);
  • 8 ветеранов.

Больше всего кредитов было выдано в Киевской области(56) и в городе Киеве(54), а также в Ивано-Франковской области(16). По типу недвижимости:

  • жилье первичного рынка: 93 украинца получили кредиты на квартиры первой продажи, из них 31 объект на стадии строительства;
  • жилье вторичного рынка: 62 кредитора приобрели жилье на вторичном рынке.

Всего со старта программы в октябре 2022 года было выдано 19 970 кредитов на сумму 33,5 млрд грн. Программа охватывает как новостройки, так и готовое жилье вторичного рынка, но с приоритетом на квартиры первой продажи, что поддерживает развитие строительной отрасли и увеличивает предложение новых квартир для украинцев.

Новые правила для внутренне перемещенных лиц

С 10 сентября 2025 года в Украине изменились правила ипотеки для ВПЛ. Теперь государство компенсирует часть первого взноса и ежемесячных платежей по программе еОселя. Это позволяет переселенцам приобрести жилье до 2 млн грн и поддерживает развитие первичного рынка недвижимости. Поддержка будет предоставляться тем, кто:

  • имеет официальный статус ВПЛ или зарегистрирован на прифронтовой территории;
  • не имеет собственного жилья на подконтрольной Украине территории;
  • не отчуждал недвижимость в течение последних 36 месяцев (исключение – жилье на оккупированной территории или в зоне активных боевых действий).

Программа предусматривает:

  • компенсацию 70% первого взноса, но не более 30% стоимости жилья;
  • компенсацию 70% ежемесячного платежа в течение первого года, максимум 150 тыс. грн в год;
  • компенсацию до 40 тыс. грн сопутствующих расходов (комиссии, сборы, страхование);
  • максимальную стоимость жилья до 2 млн грн;
  • жилье для ВПЛ не старше 20 лет; для жителей прифронтовых территорий – до 20 лет в льготных областях и до 3 лет за пределами них.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине существует несоответствие в данных о потребности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в жилье, хотя именно к этой категории населения относятся те, кто потерял жилье в результате российской агрессии. По одним данным, жилье получили более 4 тысяч человек, а по другим – только 63.

