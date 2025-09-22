Жилье от государства получили менее 100 ВПЛ? Что не так с учетом потребностей для переселенцев в Украине

В Украине существует несоответствие в данных о потребности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в жилье, хотя именно к этой категории населения относятся те, кто потерял жилье в результате российской агрессии. По одним данным, жилье получили более 4 тысяч человек, а по другим – только 63.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные СМИ. Журналисты проанализировали различные программы по обеспечению жильем переселенцев и определили самый эффективный механизм.

Недостатки подсчета ВПЛ

По состоянию на август 2025 года в Единой информационной базе данных о ВПЛ были активными почти 222 тыс. заявлений с отметкой "жилищные потребности", а с начала полномасштабной войны было закрыто только 63 жилищные потребности ВПЛ. В то же время по данным Министерства развития общин и территорий, по состоянию на 31 декабря 2024 года в очереди на временное жилье находилось 23,1 тысячи переселенцев, а 4,2 тысячи человек были фактически обеспечены жильем.

Такой разрыв является демонстрацией отсутствия единой системы учета жилищных потребностей населения, от чего зависит планирование государственного бюджета. Кроме того, существенно отличается даже информация о количестве ВПЛ по регионам и территориальным общинам от Минсоцполитики.

Сколько жилья получили переселенцы

Как отмечается, в Украине не ведут отдельную статистику по количеству ВПЛ среди заявителей на получение компенсации за уничтоженное жилье с детализацией по годам. Но приводятся данные по таким механизмам:

По состоянию на июнь 2025 года лучший результат показала компенсация за уничтоженное жилье через программу "еВідновлення" – ее участники получили 4419 жилищных сертификатов общей стоимостью в 6,1 млрд грн. Отмечается, что сам механизм имеет высокую "конверсию" в приобретенное жилье.

общей стоимостью в 6,1 млрд грн. Отмечается, что сам механизм имеет высокую "конверсию" в приобретенное жилье. В 2022-2024 годах 4236 (или 18% из 23 099 в очереди) ВПЛ получили временное жилье , что также делает этот инструмент важным, но не закрывает долгосрочную потребность и не масштабируется темпами, соразмерными со спросом.

(или 18% из 23 099 в очереди) , что также делает этот инструмент важным, но не закрывает долгосрочную потребность и не масштабируется темпами, соразмерными со спросом. В 2023-2024 годах 4079 ветераны-ВПЛ получили денежные компенсации на общую сумму в 5,9 млрд грн и приобрели 3414 единиц жилья . Но в 2025 году программа не получила финансирования.

на общую сумму в 5,9 млрд грн и приобрели . Но в 2025 году программа не получила финансирования. В 2022-2024 годах 1246 заявителей ВПЛ получили льготные кредиты на покупку жилья. Самым популярным инструментом стала программа льготной ипотеки "еОселя" – в 2023-2024 годах в нее было подано более 140 тыс. заявок, из которых около 57 тыс. одобрили, но из них фактически профинансировали только 340 договоров, то есть менее 1%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, внутренне перемещенные лица с низким доходом, могут получить от государства компенсацию аренды жилья до 100%. Для этого нужно заключить официальный договор аренды и зарегистрировать его в Пенсионном фонде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!