Украинцы активно покупают подержанные автомобили: сколько стоит самая популярная модель

Украинцы существенно снизили покупки подержанных легковых автомобилей из-за границы. В январе 2025 года они приобрели 14 тыс. таких авто, что сразу на 16% меньше, чем в январе-2024. При этом средний возраст подержанных машин, перешедших в январе на украинские номера, составляет 10 лет. Самой популярной же моделью стала VOLKSWAGEN Golf – таких авто купили 714 единиц. В Украине такую машину (возрастом 10 лет) можно приобрести как за 4 600, так и за 22 500 долларов.

Видео дня

Об общей ситуации сообщили в Укравтопроме. Там отметили: в целом, чаще всего украинцы покупают б/у авто на бензине – их доля составила сразу 46,6% от общего количества. Далее идут:

авто на дизеле – 24,4%;

электромобили – 20,5%;

гибриды – 4,5%;

авто с ГБО (на газу) – 4%.

В целом же, отмечается, среди подержанных авто из-за границы самой популярным стал VOLKSWAGEN Golf – таких авто купили 714 единиц. В топ-10 также вошли:

SKODA Octavia – 543 авто;

RENAULT Megane – 527 авто;

VOLKSWAGEN Tiguan – 407 авто;

AUDI Q5 – 395 авто;

VOLKSWAGEN Passat – 359 авто;

NISSAN Leaf – 355 авто;

TESLA Model Y – 341 авто;

NISSAN Rogue – 322 авто;

TESLA Model 3 – 312 авто.

Сколько стоят самое популярное среди украинцев б/у авто

В Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Golf – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, авто в возрасте 10 лет:

авто в хорошем состоянии с 234 тыс. км пробега, по данным auto.ria, можно купить за 7 950 долларов;

машину после ДТП можно купить за 4 600 долларов;

на авто с 69 тыс. км пробега "повесили ценник" в 22 500 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же жители Украины незначительно снизили покупки новых автомобилей с бензиновыми двигателями. В 2024 году таких машин было приобретено более 27,9 тыс. штук, что на 24% меньше, чем в 2023-м.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!