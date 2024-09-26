Украинцы активно несут деньги в банки: сколько уже положили на депозиты

Объем депозитов физических лиц в банках Украины достиг 1,3 триллиона гривен, но повышение военного сбора до 5% может снизить доходность вкладов. Это может привести к оттоку средств из банков и переориентации вкладчиков в альтернативные инвестиции, такие как ОВГЗ или иностранная валюта.

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Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц. С начала года прирост депозитов составил 66,2 миллиарда гривен, из которых 29,2 миллиарда – это реальное увеличение без учета валютных колебаний.

Наибольший рост был зафиксирован в национальной валюте: объем гривневых депозитов увеличился на 6,3 миллиарда, достигнув 835,4 миллиарда гривен. По вкладам в иностранной валюте их объем вырос на 6,2 миллиарда и составил 465,6 миллиарда гривен. Кроме того, доля физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в общем объеме депозитов составила 3,2%, что составляет 143,9 миллиарда гривен.

Такой значительный рост депозитных вкладов является свидетельством стабильности финансовой системы, несмотря на сложные экономические и политические условия, вызванные военным положением и продолжающейся войной. Однако существуют риски, которые могут существенно повлиять на рынок депозитов в ближайшее время.

Несмотря на рост объемов депозитов, финансовая ситуация может измениться из-за планов правительства повысить военный сбор с 1,5% до 5%, что существенно увеличит налоговую нагрузку на доходы от депозитов. Об этом пишет портал "Минфин". Сейчас физические лица платят 19,5% налогов с доходов от депозитов: 18% составляет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и 1,5% – военный сбор. После введения новой ставки общий налог вырастет до 23%.

Такое повышение налогов может оказаться серьезным ударом по депозитному рынку. Многие вкладчики, уже сегодня испытывающие снижение реальной доходности своих вкладов, могут начать переориентировать свои инвестиции в другие инструменты, например, в валюту или государственные облигации (ОВГЗ), доход от которых не облагается налогом. Это может привести к оттоку денежных средств из банковской системы, поскольку доходность депозитов после налоговых вычетов значительно упадет.

Повышение налогов будет иметь ощутимое влияние на доходность депозитов. К примеру, сейчас средняя доходность трехмесячных депозитов составляет около 10,5% годовых после уплаты налогов, однако с повышением военного сбора она снизится до 10%. Для депозитов на шесть месяцев реальная доходность упадет с 9,8% до 9,3% годовых, а для годовых вкладов – с 10,4% до 9,9%.

Кроме того, существует угроза того, что реальная доходность депозитов не сможет покрыть даже прогнозируемый уровень инфляции, которая, по оценкам Национального банка Украины, может достигнуть 8,5% по итогам 2024 года. Соответственно инвесторы могут начать искать более выгодные и защищенные от инфляции варианты вложения средств.

Еще одним популярным вариантом является вложение в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Прибыль от ОВГЗ не облагается налогом, что делает их привлекательными для тех, кто хочет сохранить свои деньги с минимальными рисками и избежать дополнительной налоговой нагрузки.

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