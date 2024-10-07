Украинцы активно находят работу в Германии, но есть нюансы: с какими трудностями столкнулись беженцы

Интеграция украинских беженцев в рынок труда Германии долгое время была на низком уровне, но сейчас почти 40% украинских беженцев в Германии уже нашли работу. В то же время украинцы сталкиваются с проблемами признания квалификаций, языковыми барьерами и сложной экономической ситуацией.

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Об этом пишет Welt, ссылаясь на заявление министра труда Хубертуса Хайля. По данным Министерства труда Германии, на июль 2024 года около 266 тысяч украинских беженцев смогли найти работу в стране.

Однако только у 213 тысяч из них есть стабильная занятость с социальными отчислениями, что свидетельствует о наличии вызовов для полной интеграции беженцев в экономику. Около 53 тысяч украинцев работают на неполную занятость, что может свидетельствовать как о низкой квалификации, так и об отсутствии возможностей для полной занятости.

Министр труда Германии Хубертус Хайль недавно сообщил, что в сентябре 2024 года 8500 украинских граждан начали работу на первичном рынке труда, что более чем вдвое превышает показатели сентября 2023 года. Такая динамика стала возможной благодаря изменениям в политике правительства по трудоустройству беженцев.

Одним из ключевых шагов по облегчению трудоустройства украинцев стала программа "Jobturbo", запущенная правительством Германии осенью 2023 года. Основная цель этой программы заключалась в ускорении процесса интеграции беженцев на рынок труда из-за упрощения требований. В частности, украинцы могли трудоустроиться без высокого уровня владения немецким языком, что раньше было обязательным требованием. Также была упрощена процедура признания профессиональных квалификаций, что позволило многим украинцам быстрее найти работу.

За девять месяцев с момента запуска программы 71 тысяча украинских беженцев получила работу. Этот результат стал возможным благодаря изменениям в подходах правительства к квалификациям и языковым требованиям, что позволило ускорить процесс интеграции. Однако, даже несмотря на такие успехи, рынок труда Германии не всегда способен обеспечить стабильные рабочие места для всех беженцев, что указывает на более глубокие структурные проблемы в экономике страны.

Несмотря на впечатляющие показатели трудоустройства, многие украинцы все еще сталкиваются с трудностями на пути к стабильной занятости. Одним из самых больших препятствий остается недостаточное количество возможностей для полной занятости, особенно для тех, кто имеет ограниченную квалификацию или не знает немецкий язык на достаточном уровне. В результате многие украинские беженцы вынуждены работать на низкооплачиваемых работах или на частичную занятость, что не всегда позволяет обеспечить надлежащий уровень жизни.

Кроме того, сложности с признанием профессиональных квалификаций остаются значительным препятствием для тех, кто стремится найти работу по своей специальности. Многие украинские беженцы имеют высокую квалификацию, однако процесс признания их дипломов и опыта часто затягивается, что не позволяет им быстро интегрироваться в экономику Германии на том уровне, на котором они работали в Украине.

Глава Федерального агентства занятости Андреа Налес отмечает, что хотя ситуация с трудоустройством украинцев постепенно улучшается, "развитие событий идет в правильном направлении". Она также подчеркивает, что правительство активно работает над устранением бюрократических помех, связанных с признанием профессиональных квалификаций.

Канцлер Олаф Шольц считает, что новый подход к трудоустройству беженцев является правильным шагом, поскольку он напоминает политику 1960-х, когда гастарбайтеры из других стран работали в Германии, одновременно изучая язык и интегрируясь в общество. По его словам, подобная модель позволит украинцам быстрее адаптироваться и стать частью германской экономики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Германии зарегистрировали новый законопроект, предусматривающий штрафы для безработных беженцев (30% от выплат) за отказ от работы или пропуски встреч в центрах занятости. В то же время, правительство вводит интеграционные стажировки для беженцев.

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