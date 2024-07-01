Украинцы активно импортируют электрокары: из каких стран больше всего

С начала года в Украину было импортировано 21,4 тыс. легковых электромобилей, из которых 5,5 тыс. новых и 15,9 тыс. подержанных, общей таможенной стоимостью $476,3 млн. Больше всего новых электромобилей прибыло из Китая, а подержанных – из США.

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Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные Госстата. Наибольшее количество новых электромобилей было ввезено из Китая – более 4,7 тыс. единиц на сумму $111,2 млн.

Это составляет почти 86% общего количества новых электромобилей, импортируемых в Украину. Следующими по объемам поставок являются:

Япония – 242 ед.;

Бельгия – 151 ед.;

Германия – 139 ед.;

Великобритания – 78 ед.

Что касается подержанных электромобилей, более трети (38%) было импортировано из США – почти 6 тыс. единиц на сумму $102,2 млн. Это делает США крупнейшим поставщиком подержанных электромобилей в Украину. За США следуют:

Германия – 2614 ед.;

Корея – 1775 ед.;

Великобритания – 1739 ед.;

Китай – 1251 ед.

Почти половина владельцев электрокаров в США планируют вернуться к бензиновым авто из-за недостаточно развитой инфраструктуры для зарядки и ограниченного запаса хода, сообщает издание MMR. Проблемы с зарядкой электромобилей стали главной причиной разочарования: недостаточное количество зарядных станций, особенно в отдаленных районах, ограниченность в путешествиях на дальние расстояния создают значительные неудобства.

Несмотря на эти вызовы, многие владельцы электрокаров остаются преданными экологическим ценностям и не желают расставаться со своими авто. Это подталкивает автопроизводителей к разработке новых, более емких и дешевых батарей, обеспечивающих повышенный запас хода и сделать электромобили более доступными и удобными в использовании. Когда именно эти новые технологии появятся на рынке, пока неизвестно, но работа над ними продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с начала 2024 года в 3,5 раза выросло количество заявлений на услугу снятия с регистрации поврежденного или непригодного к использованию автомобиля. Такую услугу можно получить бесплатно, если автомобиль уже превратился в металлолом или физически уничтожен или сильно поврежден, например, из-за вражеских обстрелов.

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