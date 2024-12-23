Украинцев ждут новые цены на доллар: банкиры озвучили, каким будет курс в конце 2024 года

Безналичный курс доллара на валютном межбанке в конце декабря 2024 может достигнуть значения 42,10 грн/долл. – уровня, "заложенного" в госбюджет этого года. В то же время на наличке в обменниках американская валюта может быть еще на 20-30 копеек дороже.

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Такое мнение интернет-изданию OBOZ.UA выразили опрошенные банкиры. Некоторые предположили и большее повышение.

"Не могу исключать сценарий, при котором "бюджетный" показатель курса на конец года будет достигнут. Ведь мы входим в период повышенных бюджетных расходов, закрытие внешнеэкономических контрактов. В этот период спрос на валюту традиционно растет. Следовательно, умеренное подорожание доллара относительно текущих показателей вполне вероятно", – обрисовала OBOZ.UA ситуацию директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Впрочем, она добавила, что коридор курсовых колебаний может достигать 60 копеек, а наличный курс будет достигать 42,10 грн/долл. "Сейчас именно диапазон 41,6-42,1 грн/долл. выглядит наиболее вероятным курсовым вариантом завершения года для торгов на безналичном рынке и официального курса. Наличный рынок будет двигаться синхронно, опережая безналичный на 20-30 копеек. Ведь сейчас из-за доступа украинцев к инструментам покупки валюты безналично, связь между двумя сегментами в основном линейная", – добавила Золотько.

Хотя ее коллеги предполагают даже большее удорожание безналичного доллара. "Учитывая, что основная стратегия Нацбанка по возвращению инфляции к цели не изменилась, мы считаем, что курсовая политика остается лишь вспомогательным инструментом поддержки стратегии достижения основной цели. Поэтому если при этом можно допустить постепенную и контролируемую девальвацию, что не повредит достижению основной цели, это может быть сделано, чтобы создавать фундаментальные причины для улучшения дисбалансов платежного баланса. Кажется, что мы как раз наблюдаем такую ситуацию на рынке, учитывая это, мы сохраняем наш прогноз относительно курса гривна/доллар на уровне 42,2 грн/долл. исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын.

Есть эксперты, не исключающие и более умеренные сценарии. "В целом мы ожидаем, что в декабре курс доллара может возрасти в среднем от 0,2-0,3% до 0,5-0,8%. Текущие колебания на межбанке на конец года могут оказаться в коридоре 41,6-41 ,8 грн/долл. Напомню, что, согласно прогнозам, ожидаемый официальный курс доллара в конце года может составить 42,1 грн/долл. В то же время вполне возможно, что курс несколько "не дотянет" до этой отметки, достигнув 41,8 грн/долл. Таким образом, годовой рост курса доллара может составить 10%", – сказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

На минувшей неделе доллар на межбанке максимально приблизился к новой психологической отметке в 42 грн/долл.: достигал при закрытии торгов на площадке Bloomberg в пятницу, 20 декабря, 41,9859 грн/долл. А уже в этот понедельник, 23 декабря, курс пересек эту отметку, и сделки фиксировались по 42,04 грн/долл.

В то же время, максимальный наличный курс доллара на продаже людям за неделю вырос с 42,10 грн/долл. до 42,50-42,55 грн/долл., которые ставили Полтава-Банк и банк "Клиринговый дом". Средние ценники поднялись с 41,38-41,93 грн/долл. до 41,69-42,29 грн/долл.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут сдать только что полученную валюту (например, доллары) и получить обратно свои деньги – то есть провести т.н. "обратный обмен". Впрочем, время для такого обмена строго ограничено – провести его можно только в течение 15 минут после операции.

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