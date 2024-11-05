Цены взлетели на 60%: в Украине стремительно дорожает один из ключевых продуктов

В Украине каждую осень растут цены на яйца – из-за снижения предложения в холодный период. В 2024-м сезонная тенденция оказалась довольно заметной: стоимость продукта в октябре повысилась сразу на 60%. Средние цены на десяток фасованных яиц категории С0 установились в районе 70-75 грн, а некоторые производители предлагают продукт еще дороже.

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Как объясняют эксперты, ждать удешевления яиц до весны не приходится. Более того, рост цен на яйца может продолжаться в зимний период, рассказала OBOZ.UA руководительница отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович.

По ее словам, стоимость продукта может достичь новых максимумов, если ситуация с себестоимостью производства не изменится, а предложение яиц не вырастет. "Подобная ситуация уже наблюдалась в предыдущие годы, когда рынок испытывал дефицит продукции из-за сезонных факторов", – отметила Попович.

Об аналогичной ситуации говорят и в крупной сети продуктовых супермаркетов. По подсчетам компании, за месяц стоимость яиц выросла на 60%, пишет "NV Бизнес". "Производители аргументируют это повышением цен на корма, энергоносители и прочее", – заявили в пресс-службе торговой сети.

А исполнительный директор ассоциации Союз птицеводов Украины Сергей Карпенко напомнил, что значительную долю на рынке занимают частные хозяйства – на них приходится более 50% от общего производства яиц. Такие производители наиболее чувствительны к увеличению основных производственных затрат и сезонным факторам, что толкает цены вверх с наступлением осени.

Кроме того, в Украине, по словам Карпенко, существенно подорожали корма. "В начале года фуражная пшеница выросла в цене на 70%, фуражная кукуруза – на 80%, шрот подсолнечный прибавил в цене 60%", – посчитал эксперт.

В осенний период частное производство яиц сокращается на 30% по сравнению с летними месяцами, а зимой – до 50%. "Промышленное производство остается стабильным", – уверяет Карпенко. По его словам, спрос на яйца осенью перетекает в этот сегмент.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине выросли цены на мед, его можно приобрести в среднем за 100-200 грн за килограмм, в том числе в супермаркетах и на рынках. Выбор вида меда и место покупки влияют на конечную цену продукта, а цена возросла из-за окончания сезона сбора.

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