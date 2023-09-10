Украинцев предупредили об изменении цен на мясо: что будет со стоимостью

В Украине уже вскоре может подорожать мясо. Стоимость вырастет ближе к концу сезона.

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Об этом рассказала ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Наталья Копытец "Знай.ua". Она отметила, что с начала лета стоимость говядины (гуляш и ребра) выросла на 0,9%. То есть, сейчас эти продукты продают по 245,16 грн и 160,48 грн.

При этом куриная тушка в августе продавалась по 78,80 грн, филе – 148,27 грн, бедра и голени – 100,45 грн и 74,95 грн. При этом прогноз ученых из Института аграрной экономики о подорожании мяса в августе сбылся. В частности, стоимость отдельных видов свинины тоже выросла – ребра, подбрюшная, ошеек, лопатка прибавили в цене. В то же время свиная грудинка и соленое сало стали дешевле.

Эксперт ожидает, что в сентябре цены на мясо останутся на уровне августа. Впрочем, подорожание все же произойдет, уже в октябре-ноябре цены повысятся на 5%. Это связано с увеличением производственных затрат на топливо, электроэнергию и корма.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине подешевела морковь. Так, 7 сентября килограмм этого овоща стоит в среднем около 11 грн, что почти на 6 грн меньше средней цены августа в 16,73 грн. И это при том, что с начала сентября прошло менее 7 суток.

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