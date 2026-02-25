Украинцев предупредили о стремительном подорожании овощей: какую стоимость ожидать в Великий пост

В период Великого поста цены на овощи в Украине остаются высокими, в частности огурцы стоят около 205 грн/кг, помидоры – 137 грн/кг, грибы – 147 грн/кг, и предпосылок для быстрого удешевления нет. Эксперты прогнозируют, что до начала нового сезона урожая овощи не подешевеют из-за сезонного дефицита, дорогих энергоносителей и ограниченного импорта.

Об этом рассказал директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик в комментарии медиа. В период Великого поста, когда спрос на растительные продукты традиционно растет, овощи могут стать одной из крупнейших статей расходов для украинских семей.

На фоне войны, сезонного дефицита и дорогих энергоносителей цены на свежую продукцию в Украине уже стабильно растут, и предпосылок для быстрого удешевления пока нет. По состоянию на конец зимы средние цены на популярные овощи выглядят так:

огурцы около 205 грн/кг;

помидоры примерно 137 грн/кг;

грибы около 147 грн/кг.

Как пояснил Шулик, нынешний уровень цен является закономерным и связан сразу с несколькими факторами. Во-первых, ценовой минимум на овощи уже пройден – он пришелся на период сбора урожая, когда на рынок поступала продукция, не рассчитанная на долгосрочное хранение. Во-вторых, зимой и особенно весной предложение свежих овощей традиционно сокращается, тогда как спрос остается стабильным или даже растет из-за поста.

В-третьих, значительную роль играет ограниченный импорт. Часть спроса не перекрывается дешевыми зарубежными поставками из-за сложной логистики в условиях войны и антидемпинговых ограничений, введенных в 2025 году в отношении овощной продукции из отдельных стран.

Дополнительным фактором является высокая стоимость электроэнергии. Впрочем, по словам эксперта, аграрии не стали массово останавливать овощехранилища даже несмотря на отключение света.

"Если рост тарифов и графики отключений не заставили аграриев "выключить" овощехранилища в начале зимы, то сейчас делать это уже нет смысла. Тем более, что с марта активнее начинает работать альтернативная энергетика, которой производители оборудуют свои объекты", – объясняет Шулик.

В то же время аграрный бизнес постепенно расширяет инфраструктуру долгосрочного хранения. Начиная с 2023 года, в Украине уже построено более 12 современных овощехранилищ, что позволяет более равномерно поставлять продукцию в течение года.

Больше всего рисков сейчас касается продукции частных домохозяйств, которая хранится в обычных погребах и часто теряет товарный вид уже в январе-феврале. Однако, по оценке эксперта, этот сегмент не имеет решающего влияния на общий ценовой баланс.

Несмотря на определенную стабилизацию поставок, фундаментальных причин для снижения цен на овощи пока нет. До начала нового сезона урожая предложение будет оставаться ограниченным, а расходы производителей – высокими.

Это означает, что в течение Великого поста и весной украинцам придется мириться с дорогими овощами. Снижение цен возможно лишь ближе к появлению ранней отечественной продукции, но даже тогда оно, вероятно, будет постепенным, а не резким.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начал дорожать картофель – цены растут на фоне сокращения запасов овоща в хранилищах и стабильного спроса на "второй хлеб". Сейчас в супермаркетах цены за килограмм овоща достигают 20,90 грн/кг.

