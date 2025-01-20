Украинцев предупредили о росте цен на популярный овощ: к чему готовиться

В Украине стоимость картофеля на оптовых рынках составляет в среднем 7-10 грн/кг, благодаря импорту и сезонному снижению спроса после праздников. В феврале-марте цена может возрасти из-за сокращения запасов и возможных экономических трудностей с поставками.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович. По словам эксперта, главными причинами текущего снижения цен стали:

увеличение импорта: основные поставки поступают из стран с более низкой себестоимостью выращивания, таких как Литва и Польша;

основные поставки поступают из стран с более низкой себестоимостью выращивания, таких как Литва и Польша; сезонное понижение спроса: после новогодних праздников снижается потребление картофеля, что естественно влияет на рыночную стоимость.

Дефицит картофеля на внутреннем рынке отсутствует. Покупатели могут найти продукцию из разных регионов Украины, представленную широким выбором сортов. Среди самых популярных в настоящее время:

Мелоди;

Белая Росса;

Бананка;

Сорая;

Коннект;

Королева Анна;

Тайфун.

Наибольшим спросом пользуются сорта "Мелоди" и "Белая Роса" благодаря их универсальным вкусовым свойствам и удобству в приготовлении. Несмотря на текущее снижение цен, в ближайшие месяцы возможен их рост. Основными причинами этого могут стать:

уменьшение запасов в хранилищах: к концу зимы традиционно снижается объем картофеля, доступного на рынке;

к концу зимы традиционно снижается объем картофеля, доступного на рынке; изменения во внешней торговле: отсутствие дополнительных импортных поставок может повлечь за собой дефицит продукции;

отсутствие дополнительных импортных поставок может повлечь за собой дефицит продукции; экономические и логистические вызовы: повышение затрат на транспортировку или другие внешние факторы могут оказать негативное влияние на стабильность рынка.

Несмотря на это, рынок Шувар реализовал на 9% больше картофеля в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Анализируя данные в прошлом году, фермеры отмечают, что среди главных причин повышения цен на картофель в 2023 году были:

низкая урожайность из-за неблагоприятных погодных условий (внезапные заморозки, засуха, жара);

ожидание роста цен: содержание больших объемов картофеля в хранилищах способствовало задержке его поступления на рынок;

содержание больших объемов картофеля в хранилищах способствовало задержке его поступления на рынок; увеличение спроса на импортную продукцию: из-за снижения внутреннего предложения покупатели чаще выбирали импорт.

Цены на картофель в супермаркетах

Как свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного OBOZ.UA, по состоянию на 8 октября картофель в крупных супермаркетах продается в среднем по 26,6 грн/кг. Основные продуктовые сети установили следующие расценки :

"АТБ" – 25,89 грн/кг;

Varus – 28,90 грн/кг;

"Сельпо" – 30 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине массово снижается стоимость лука от местных производителей из-за резкого ухудшения качества прошлогодней продукции и снижения спроса. При этом дефицита на этот овощ не наблюдается, но весной цены могут подскочить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!