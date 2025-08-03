Украинцев предупредили о росте цен на бензин: сколько будет стоить литр на АЗС

В Украине бензин может подорожать как минимум дважды – в начале 2026 и 2027 годов из-за повышения акцизов. Ожидается, что цена вырастет на несколько гривен за литр, даже без учета внешних кризисов или колебаний на рынке.

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Об этом рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии СМИ. Причина – заложенное в законодательстве повышение ставок акцизного налога на нефтепродукты, это решение уже принято, и, как отмечает аналитик, шансов на его отмену практически нет.

Корольчук объясняет, что поднятие акциза – это часть обязательств Украины перед европейскими партнерами, а также инструмент наполнения бюджета. Именно поэтому правительство не планирует отступать от этой инициативы. Согласно договоренностям, ставки налога должны постепенно приближаться к европейскому уровню. Это автоматически давит на конечную цену для потребителя, даже в случае стабильного валютного курса и мировых цен на нефть.

Однако повышение акциза – лишь одна из причин будущего роста стоимости топлива. На цену влияют также колебания на глобальном рынке, геополитические кризисы и поведение самих игроков рынка в Украине. Например, в апреле 2025 года во время кратковременного военного обострения между Израилем и Ираном цена на бензин в Украине выросла в среднем на 3– 5 грн за литр. Повышение было мгновенным, без всякого лага во времени, что противоречит экономической логике.

После того, как мировые цены на нефть снизились – баррель опустился до $70 и даже ниже – стоимость топлива на украинских АЗС осталась неизменной. Никакого снижения, никакого "отката" назад. Хотя цены растут мгновенно, падение почему-то рынок не признает.

Юрий Корольчук обращает внимание на еще одну проблему – практически одновременное поднятие цен большинством сетей АЗС. По его словам, это выглядит как сговор рынка, "перепуганные лобки", как он образно говорит, действовали синхронно, не дожидаясь стабилизации ситуации. И хотя после подорожания угроза исчезла, цены остались высокими. При этом никакой реакции со стороны Антимонопольного комитета Украины не было – проверок не проводили, рынок никто не дисциплинировал.

Корольчук отмечает, что это порождает тревожную тенденцию, ведь операторы АЗС имеют полную свободу в наценках, и потребители остаются заложниками их решений. Ни объективное снижение стоимости нефти, ни окончание кризисной ситуации не гарантируют снижения цен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российское правительство полностью запретило экспорт бензина из страны до конца следующего месяца – ранее бензиновое эмбарго касалось только непроизводителей, а теперь его распространили и на производителей топлива. И хотя власть выдает это за заботу о населении, настоящей причиной являются международные санкции и украинские дроновые атаки.

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