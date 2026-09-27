Украинцев предупредили о новом подорожании: цены на какие продукты вырастут на 60%

На украинском рынке овощей и фруктов начинается традиционная осенняя перестройка цен. Из-за постепенного исчерпания запасов с открытого грунта цены на отдельные позиции уже пошли вверх, а к концу осени тепличная продукция может подорожать еще на 50-60%.

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Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета". Наибольший скачок цен на прошлой неделе зафиксировали на салат: его стоимость резко выросла с 80-100 грн/кг до 145-155 грн/кг.

Динамика цен в сегменте свежих овощей

Уход с рынка грунтовой продукции вынуждает продавцов корректировать ценники в сторону увеличения на большинство востребованных позиций. Что уже подорожало:

белокочанная капуста подорожала с 18-22 до 20-25 грн/кг .

с 18-22 до . помидоры подорожали с 30-40 до 35-45 грн/кг .

с 30-40 до . цветная капуста изменила цену с 40-45 до 45-55 грн/кг .

цену с 40-45 до . пекинская капуста подорожала с 35-50 до 45-55 грн/кг .

с 35-50 до . баклажаны: подорожали, выросли с 35-45 до 40-50 грн/кг.

В то же время картофель сохраняет стабильность на уровне 11-13 грн/кг. Кабачки продаются по 30-35 грн/кг, а разброс цен на чеснок составляет от 60 до 170 грн/кг в зависимости от качества и происхождения.

Что временно подешевело

Брокколи – с 65-85 до 55-65 грн/кг .

с 65-85 до . Огурцы – с 30-60 до 30-55 грн/кг .

с 30-60 до . Лук репчатый – до 12-16 грн/кг .

– до . Морковь – до 10-15 грн/кг.

до Также снизились цены на сладкий и острый перец.

Почему подорожают борщовый набор и тепличные овощи

Эксперты аграрного рынка предупреждают, что текущий рост цен – это лишь начало осеннего тренда. Главным драйвером дальнейшего подорожания станет изменение структуры предложения.

"Овощей открытого грунта на рынке будет постепенно становиться меньше, а доля более дорогой тепличной и импортной продукции – увеличиваться. На конечную стоимость также будут влиять расходы производителей на энергоносители, логистику и другие составляющие себестоимости", – объясняют аналитики.

Для тепличной группы (помидоры и огурцы) прогнозируется рост на 50-60 % к концу осени из-за высоких энергозатрат на обогрев и досвечивание тепличных комплексов. Борщевой набор может подорожать на 9-14%, что также связано с необходимостью укладки урожая в хранилища, что требует дополнительных затрат на сортировку, охлаждение и постоянное электроснабжение склада.

Ситуация в фруктово-ягодном секторе

Сезонные изменения коснулись и фруктов. В связи с завершением сезона сбора существенно подорожала малина – ее ценовой коридор сместился с 180-350 до 220-350 грн/кг. Также подорожали персики (65-100 грн/кг), сливы (20-40 грн/кг) и дыни (35-50 грн/кг).

Зато подешевели голубика (до 230-350 грн/кг), нектарины (до 80-110 грн/кг) и арбузы, которые сейчас стоят 10-12 грн/кг. Самым типичным фруктом осени остается яблоко – предложение на рынке максимальное, а цены варьируются от 16 до 40 грн/кг в зависимости от сорта. Стабильными остаются цены на импортные цитрусовые и бананы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине всего за месяц стоимость яиц выросла на 22% – с 59 до 72 грн/десяток. К концу 2026 года стоимость яиц может вырасти до 78-90 грн за десяток.

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