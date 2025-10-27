Украинцев обманывают с помощью схемы с SIM-картами: как не попасть на крючок аферистов

В Украине мошенники начали рассылать в мессенджерах фейковые сообщения о якобы завершении действия SIM-карт. Чтобы не попасть на мошенников, проверять информацию нужно только через официальные сайты, приложения или горячие линии операторов.

Об этом рассказал начальник отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Департамента киберполиции Нацполиции Евгений Дороганов. В последнее время пользователи мессенджеров Telegram и других платформ стали чаще получать мошеннические сообщения, которые якобы поступают от мобильных операторов .

В этих сообщениях говорится о якобы завершении действия SIM-карты и предлагается заменить ее по указанной ссылке или через чат-бот. Дороганов предупредил, что это мошенничество, и пользователи не должны реагировать на такие сообщения.

По словам полицейского, операторы никогда не присылают подобные сообщения через сторонние мессенджеры. Вся важная информация, включая сообщения о необходимости замены SIM-карты или смене тарифного плана, поступает исключительно через официальные каналы: сайт компании, мобильное приложение или горячую линию. Также легальные сообщения могут поступать в виде обычных SMS непосредственно на телефон или через официальные чат-боты, которые указаны на веб-сайте оператора.

Полицейский советует в случае получения подобных сообщений не переходить по ссылкам и не предоставлять персональные данные. Лучше всего позвонить на официальную горячую линию своего оператора, чтобы уточнить статус SIM-карты или наличие каких-либо изменений в тарифах. Отмечается, что этот простой шаг помогает избежать мошеннических схем и защитить собственные финансовые и личные данные.

Также Дороганов обратил внимание, что даже если пользователь подписан на официальный чат-бот оператора, необходимо проверять, принадлежит ли он компании. В случае сомнений стоит позвонить оператору для уточнения информации. Основное правило безопасности – не доверять сообщениям из Telegram или других сторонних каналов, которые не подтверждены официальными ресурсами.

