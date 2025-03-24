Украинцев обманывают при обмене валют: какую схему часто используют в обменниках

Нацбанк фиксирует снижение количества жалоб на мошенничество при обмене иностранной валюты – в частности, на множественность курсов. Тем не менее, само явление обмана украинцев при обмене валют не исчезло. А главной проблемой рынка являются нелегальные обменники и такие же каналы в соцсетях.

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Об этом сообщил председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что согласно полученному от НБУ письму, в 2024 году регулятор:

провел 150 проверок 17 небанковских фин учреждений, имеющих лицензии на обмен валют

доначислил 5,6 млн грн штрафов.

"При этом в 2025 году НБУ фиксирует уменьшение количества жалоб. Что внушает регулятору уверенность в том, что вопрос решен", – говорится в сообщении.

Впрочем, отметил нардеп, жалобы, которые он получает, свидетельствуют о том, что "отдыхать на лаврах, мягко говоря, недостаточно". А потому, по его мнению, уверенность НБУ в том, что с проблемой удается справляться, разделить нельзя.

В то же время, отмечается, правоохранители игнорируют большинство обращений Нацбанка по поду нелегальных пунктов обмена валюты. Ведь "мошенники продолжают беспрепятственно "работать", не платя армии ни копейки".

"Согласен с НБУ, что основной проблемой валютного рынка являются нелегальные обменники и нелегальные телеграмм-каналы. Которые, несмотря на очевидный состав преступления в их действиях и яркую рекламу, упорно не замечает Нацпол", – резюмировал Гетманцев.

Ранее же нардеп сообщал, что в одном из обменных пунктов Харькова 1 марта доллары 1996-2006 годов выпуска:

покупали по 40,5 грн;

продавали по 42,5 грн.

В то же время для валюты более поздних годов действовал курс на 50 коп. выше. В частности:

в покупке – 41 грн;

в продаже – 43 грн.

"Аферисты снова проснулись. И зарабатывают на гражданах дополнительную маржу себе в карманы", – отметил Гетманцев.

В то же время, подчеркнул он, несмотря на неоднократные поручения комитета правоохранители "упорно не замечают нелегальные обменники, даже обозначенные яркими рекламными вывесками". Более того, сообщил нардеп, в одном из случаев "полицейские всячески способствуют развитию "бизнеса", не платящего ни копейки в бюджет".

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в обменниках украинцы могут получить фальшивые доллары. В 2024 году на долю этой валюты выпало 93% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом фальшивыми преимущественно оказывались деньги больших номиналов.

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