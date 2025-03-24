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Украинцев обманывают при обмене валют: какую схему часто используют в обменниках

Роман Костюченко
Рынки и компании
3 минуты
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Украинцев обманывают при обмене валют

Нацбанк фиксирует снижение количества жалоб на мошенничество при обмене иностранной валюты – в частности, на множественность курсов. Тем не менее, само явление обмана украинцев при обмене валют не исчезло. А главной проблемой рынка являются нелегальные обменники и такие же каналы в соцсетях.

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Об этом сообщил председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что согласно полученному от НБУ письму, в 2024 году регулятор:

  • провел 150 проверок 17 небанковских фин учреждений, имеющих лицензии на обмен валют
  • доначислил 5,6 млн грн штрафов.

"При этом в 2025 году НБУ фиксирует уменьшение количества жалоб. Что внушает регулятору уверенность в том, что вопрос решен", – говорится в сообщении.

Впрочем, отметил нардеп, жалобы, которые он получает, свидетельствуют о том, что "отдыхать на лаврах, мягко говоря, недостаточно". А потому, по его мнению, уверенность НБУ в том, что с проблемой удается справляться, разделить нельзя.

Нацбанк фиксирует снижение количества жалоб на мошенничество при обмене иностранной валюты
Обман украинцев при обмене валют не исчез
Украинские обменники используют множественные курсы при обмене валют

В то же время, отмечается, правоохранители игнорируют большинство обращений Нацбанка по поду нелегальных пунктов обмена валюты. Ведь "мошенники продолжают беспрепятственно "работать", не платя армии ни копейки".

"Согласен с НБУ, что основной проблемой валютного рынка являются нелегальные обменники и нелегальные телеграмм-каналы. Которые, несмотря на очевидный состав преступления в их действиях и яркую рекламу, упорно не замечает Нацпол", – резюмировал Гетманцев.

Правоохранители игнорируют большинство обращений Нацбанка по поду нелегальных пунктов обмена валюты

Ранее же нардеп сообщал, что в одном из обменных пунктов Харькова 1 марта доллары 1996-2006 годов выпуска:

  • покупали по 40,5 грн;
  • продавали по 42,5 грн.

В то же время для валюты более поздних годов действовал курс на 50 коп. выше. В частности:

  • в покупке – 41 грн;
  • в продаже – 43 грн.

"Аферисты снова проснулись. И зарабатывают на гражданах дополнительную маржу себе в карманы", – отметил Гетманцев.

Обменники устраивают поборы украинцев

В то же время, подчеркнул он, несмотря на неоднократные поручения комитета правоохранители "упорно не замечают нелегальные обменники, даже обозначенные яркими рекламными вывесками". Более того, сообщил нардеп, в одном из случаев "полицейские всячески способствуют развитию "бизнеса", не платящего ни копейки в бюджет".

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в обменниках украинцы могут получить фальшивые доллары. В 2024 году на долю этой валюты выпало 93% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом фальшивыми преимущественно оказывались деньги больших номиналов.

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