Украинцев обманывают на объявлениях аренды жилья "за 4500 грн в Киеве": как работает схема

В Украине активизировались мошенники, которые публикуют объявления с чрезвычайно привлекательными ценами на аренду жилья. Зная, что многие украинцы вынуждены искать себе самые дешевые квартиры, они таким образом собирают аудиторию для Telegram-каналов.

Видео дня

OBOZ.UA обнаружил такие объявления в различных мессенджерах и соцсетях. Подобные объявления могут собирать сотни тысяч просмотров, что делает потенциальное количество жертв заоблачным.

Одно из таких объявлений редакция обнаружила в Telegram. "Вы знали, что арендовать такую квартиру в Киеве можно за 6800 грн? Владельцы недвижимости, которые выехали из Украины, сдают свои апартаменты за бесценок", – говорится в нем.

Опубликованное фото аферисты взяли из реального объявления об аренде 3-комнатной квартиры в столичном элитном ЖК, расположенном в центре Киева. Но ее стоимость в десятки раз превышает указанную – $3700 в месяц, то есть более 150 тыс. грн по актуальному курсу.

Также мошенники предлагают перейти на Telegram-канал, где якобы публикуют объявления об аренде "квартир в столице без комиссии". Но на самом деле линк ведет на чат-бот, где надо "подтвердить, что Вы человек". Если это сделать, бот предоставит ссылку на совсем другой канал-миллионник. Но если заявку на присоединение все же одобрят, объявлений об аренде похожих квартир за указанную сумму найти не удастся.

Похожие объявления можно найти и в TikTok. OBOZ.UA обнаружил одну из "риелторских" страниц, где регулярно публикуются объявления с видеообзорами на просторные светлые квартиры с новым современным ремонтом и несколькими комнатами, которые, мол, "подходят студентам" и стоят всего 4500, 5000 или 5750 грн.

Авторы объявлений предлагают перейти по ссылке в "шапке" профиля. А дальше схема аналогична предыдущей. Правда, разница может заключаться только в количестве предложенных каналов, которым таким образом "нагоняют" подписчиков.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине активизировались мошенники, которые воруют аккаунты пользователей популярных соцсетей и мессенджеров – в частности, Telegram и WhatsApp. Доступ они получают, отправляя фишинговые ссылки, но предотвратить действия злоумышленников можно, отключив им доступ через настройки приложения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!